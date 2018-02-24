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Россияне Вдовина и Масленников победили на ЧЕ по стрельбе из пневматического оружия

Спорт
24 февраля, 20:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, февраля. /ТАСС

В финале спортсмены показали результат 498,3 балла

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Владимир Масленников

Владимир Масленников

© EPA/VALDRIN XHEMAJ

ТАСС, 24 февраля. Россияне Дарья Вдовина и Владимир Масленников стали победителями чемпионата Европы по стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 м в соревнованиях смешанных команд, установив мировой рекорд. Соревнования проходят в венгерском Дьере.

В финале спортсмены показали результат 498,3 балла. Соревнования в данной дисциплине прошли на первенстве Европы впервые.

Серебро завоевали сербы Андреа Арсович и Милютин Стефанович (495), третье место у украинцев Анны Ильиной и Олега Царькова (431,9).

Для Масленникова, который является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, это золото стало вторым на турнире.

Чемпионат Европы завершится 26 февраля.

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