Российский шахматист Артемьев вышел в лидеры фестиваля "Аэрофлот Опен"

ТАСС, 24 февраля. Российский гроссмейстер Владислав Артемьев одержал победу над Виктором Бологаном из Молдавии в матче пятого тура шахматного фестиваля "Аэрофлот Опен". Соревнования проходят в Москве.

Артемьев, в активе которого четыре победы и одна ничья, вышел на первое место в турнирной таблице. Следом идут Игорь Лысый (Россия), Тигран Петросян (Армения) и Владислав Ковалев (Белоруссия), набравшие по 4 балла.

Действующий победитель турнира россиянин Владимир Федосеев сыграл вничью с соотечественником Александром Халифманом и набрал 3,5 балла.

Фестиваль "Аэрофлот Опен" на призы российской авиакомпании проводится в 16-й раз, общий призовой фонд составляет €120 тыс. Победитель главного турнира получит €18 тыс. и право принять участие в супертурнире в Дортмунде, который пройдет в июле.

Соревнования завершатся 28 февраля. 1 марта состоится турнир по блицу.