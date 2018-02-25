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Бах: решение о восстановлении ОКР будет принято сессией после доклада комиссии Хевертц

Спорт
25 февраля, 4:07 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 25, февраля. /ТАСС

Исполком МОК еще не принял решение, он проконсультировался и решил вынести это на обсуждение сессии

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Глава МОК Томас Бах

Глава МОК Томас Бах

© EPA-EFE/JEON HEON-KYUN

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Решение о восстановлении членства Олимпийского комитета России будет принято сессией Международного олимпийского комитета после доклада главы комиссии Николь Хевертц, которая следит за выполнением Россией требований исполкома от 5 декабря 2017 года. Об этом на сессии МОК заявил президент организации Томас Бах.

"Исполком МОК еще не принял решение, он проконсультировался и решил вынести это на обсуждение сессии. Николь Хевертц представит доклад, мы его обсудим и после этого примем решение", - сказал Бах, отметив, что исполком также проголосует по вопросу до общего голосования.

МОК 5 декабря прошлого года объявил о приостановлении членства ОКР за нарушения антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. Из-за этого российские спортсмены на Олимпиаде в Пхёнчхане выступают под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.

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