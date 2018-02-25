Наблюдательная комиссия МОК рекомендовала исполкому не восстанавливать членство ОКР

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Наблюдательная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовала исполкому организации не восстанавливать членство Олимпийского комитета России (ОКР) до церемонии закрытия Игр в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом в ходе сессии МОК заявила глава комиссии Николь Хевертц.

"Комиссия рекомендует не восстанавливать ОКР, российские спортсмены останутся в статусе олимпийских атлетов из России до конца Олимпиады", - сказала Хевертц.

Хевертц отметила, что комиссия МОК считает нарушения антидопинговых правил двумя российскими спортсменами на Играх индивидуальными и не связанными с систематическим употреблением допинга. Ранее допинг-проба бронзового призера Игр в Пхёнчхане керлингиста Александра Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний, а в анализах бобслеистки Надежды Сергеевой были найдены следы запрещенного вещества триметазидин. Позднее спортсмены признали факт нарушения антидопинговых правил, их результаты на Олимпиаде были аннулированы. "Комиссия постановила, что это были индивидуальные дела и нарушения, которые не связаны с систематическим нарушением антидопинговых правил", - сказала глава комиссии, отметив также отсутствие претензий к организованному российской стороной на Играх Дому спорта.

Глава наблюдательной комиссии в докладе отметила, что Спортивный арбитражный суд (CAS) открыл дело по апелляции пожизненно отстраненного от Олимпиад вице-премьера РФ Виталия Мутко, однако если он не представит документы до 15 марта, то дело будет закрыто. Кроме того, Хевертц сообщила, что МОК вернется к вопросу восстановления членства ОКР после проверки всех допинг-проб российских атлетов с Игр в Пхёнчхане.

Окончательное решение относительно статуса ОКР будет принято позднее в воскресенье на сессии МОК.

5 декабря 2017 года МОК приостановил членство ОКР в организации. МОК опубликовал ряд критериев, которые ОКР должен выполнить для частичного или полного восстановления. В связи с решением МОК сборная России не была допущена до участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане. Российские спортсмены выступают в Пхёнчхане под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России.