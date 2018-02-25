Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.02:
$ 56.76
€ 69.63
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Наблюдательная комиссия МОК рекомендовала исполкому не восстанавливать членство ОКР

Спорт
25 февраля, 4:14 UTC+3

По словам главы комиссии Николь Хевертц, российские спортсмены останутся в статусе олимпийских атлетов из России до конца Олимпиады

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Бобылев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Наблюдательная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовала исполкому организации не восстанавливать членство Олимпийского комитета России (ОКР) до церемонии закрытия Игр в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом в ходе сессии МОК заявила глава комиссии Николь Хевертц.

"Комиссия рекомендует не восстанавливать ОКР, российские спортсмены останутся в статусе олимпийских атлетов из России до конца Олимпиады", - сказала Хевертц.

Смотрите также

Бах: решение о восстановлении ОКР будет принято сессией после доклада комиссии Хевертц

СМИ: ОКР восстановят после ОИ, спортсмены не смогут пройти под флагом РФ на закрытии

Бах: сессия МОК собрала необходимый кворум в Пхёнчхане

Хевертц отметила, что комиссия МОК считает нарушения антидопинговых правил двумя российскими спортсменами на Играх индивидуальными и не связанными с систематическим употреблением допинга. Ранее допинг-проба бронзового призера Игр в Пхёнчхане керлингиста Александра Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний, а в анализах бобслеистки Надежды Сергеевой были найдены следы запрещенного вещества триметазидин. Позднее спортсмены признали факт нарушения антидопинговых правил, их результаты на Олимпиаде были аннулированы. "Комиссия постановила, что это были индивидуальные дела и нарушения, которые не связаны с систематическим нарушением антидопинговых правил", - сказала глава комиссии, отметив также отсутствие претензий к организованному российской стороной на Играх Дому спорта.

Глава наблюдательной комиссии в докладе отметила, что Спортивный арбитражный суд (CAS) открыл дело по апелляции пожизненно отстраненного от Олимпиад вице-премьера РФ Виталия Мутко, однако если он не представит документы до 15 марта, то дело будет закрыто. Кроме того, Хевертц сообщила, что МОК вернется к вопросу восстановления членства ОКР после проверки всех допинг-проб российских атлетов с Игр в Пхёнчхане.

Окончательное решение относительно статуса ОКР будет принято позднее в воскресенье на сессии МОК.

5 декабря 2017 года МОК приостановил членство ОКР в организации. МОК опубликовал ряд критериев, которые ОКР должен выполнить для частичного или полного восстановления. В связи с решением МОК сборная России не была допущена до участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане. Российские спортсмены выступают в Пхёнчхане под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018 Отстранение России от участия в Олимпиаде-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российские хоккеисты спели гимн РФ во время награждения
2
МОК не разрешил российским спортсменам пройти под флагом РФ на закрытии Олимпиады
3
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
4
Керлинг и допинг: почему история с Крушельницким вызывает лишь вопросы
5
Российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами
6
Сноубордист Уайлд уверен в том, что он чист от допинга
7
Роднина: фигуристам Тарасовой и Морозову для медали не хватило психологической подготовки
Темы дня
Новости партнеров
Реклама