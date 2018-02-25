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Бах: исполком рекомендовал сессии МОК не восстанавливать ОКР к церемонии закрытия Игр-2018

Спорт
25 февраля, 4:28 UTC+3

По словам главы МОК, решение принято, несмотря на соблюдение требований, которые были предъявлены российской стороне 5 декабря, после решения о дисквалификации ОКР

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Глава МОК Томас Бах

Глава МОК Томас Бах

© EPA-EFE/YONHAP

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал сессии МОК не восстанавливать членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации. Об этом на сессии МОК заявил президент организации Томас Бах.

"Исполком вынес на сессию рекомендацию не восстанавливать Олимпийский комитет России к церемонии закрытия Игр, несмотря на соблюдение требований, которые были предъявлены российской стороне 5 декабря, после решения о дисквалификации организации", - заявил Бах. Как отметил президент МОК, главной причиной такого решения стали положительные допинг-пробы двух российских спортсменов, взятые во время Олимпийских игр. Однако МОК признает, что эти случаи индивидуальные, они не связаны между собой и не имеют ничего общего с системой поддержки допинга.

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Ранее на Олимпиаде допинг-проба российского керлингиста Александра Крушельницкого, который в паре с Анастасией Брызгаловой стал бронзовым призером Игр в дабл-миксте, дала положительный результат на запрещенное вещество мельдоний. 22 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) признал россиянина виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результат, лишив российский дуэт медалей. Допинг-проба российской бобслеистки Надежды Сергеевой, которая в соревнованиях двоек вместе с Анастасией Кочержовой заняла 12-е место, дала положительный результат на наличие запрещенного вещества триметазидина. Сергеева признала факт нарушения антидопинговых правил, 24 февраля CAS отстранил ее и аннулировал результаты россиянки, показанные в Пхёнчхане.

5 декабря 2017 года МОК приостановил членство ОКР в организации по причине нарушения антидопинговых правил. В связи с этим сборная России не смогла принять участие в Играх в Пхёнчхане. Российские спортсмены выступают на Играх под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России.

Также 5 декабря МОК установил для ОКР ряд критериев, которые российская сторона должна была выполнить для восстановления членства. Специальная комиссия под руководством Николь Хевертц на сессии представила доклад о выполнении российской стороной условий МОК.

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