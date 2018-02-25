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Экипаж бобслеиста Андрианова идет 16-м после третьей попытки на Олимпиаде

Спорт
25 февраля, 4:39 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 25, февраля. /ТАСС

Лидирует после третьей попытки немецкий экипаж Франческо Фридриха

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Экипаж Максима Андрианова

Экипаж Максима Андрианова

© Сергей Бобылев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Российский бобслейный экипаж Максима Андрианова с разгоняющими Василием Кондратенко, Алексеем Зайцевым и Русланом Самитовым идет 16-м в соревнованиях четверок на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Спортсмены по итогам трех попыток показали результат 2 минуты 28,38 секунды.

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Лидирует после третьей попытки немецкий экипаж Франческо Фридриха.

Сильнейшие российские экипажи Александра Касьянова и Алексея Стульнева не смогли выступить в данном виде программы. Касьянов не был допущен до Олимпиады за нарушения антидопинговых правил, на вторую российскую четверку не хватило разгоняющих, получивших от Международного олимпийского комитета (МОК) приглашения на Игры в Пхёнчхане.

Российские атлеты выступают на Играх в усеченном составе под олимпийским флагом по решению МОК. Решение относительно статуса российских спортсменов будет принято на сессии МОК в воскресенье.

Медали в данной дисциплине будут разыграны позднее 25 февраля.

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