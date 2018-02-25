МОК: две положительные допинг-пробы атлетов РФ не говорят о систематических нарушениях

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Две положительные допинг-пробы российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхёнчхане не говорят о систематических нарушениях антидопинговых правил. Об этом в ходе сессии Международного олимпийского комитета (МОК) заявил медицинский директор организации Ричард Баджетт.

На Олимпиаде в Пхёнчхане допинг-проба керлингиста Александра Крушельницкого, который в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте, дала положительный результат на мельдоний, а в анализах бобслеистки Надежды Сергеевой были найдены следы запрещенного вещества триметазидин. Позднее спортсмены признали факт нарушения антидопинговых правил, их результаты на Олимпиаде были аннулированы.

"Мы все еще не знаем всех обстоятельств этих двух дел, я не хочу спекулировать на эту тему, но должен сказать, что это два совершенно разных дела. Необходимо отметить, что данные случаи не говорят о систематическом нарушении антидопинговых правил российскими спортсменами", - сказал Баджетт.