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Международный олимпийский комитет не стал восстанавливать членство ОКР до конца Игр

Спорт
25 февраля, 5:09 UTC+3

Решение о восстановлении членства российского комитета будет принято после перепроверки всех допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады в Пхёнчхане

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Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах

© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) оставил в силе отстранение Олимпийского комитета России (ОКР) и решил, что членство российской организации будет восстановлено, как только антидопинговые службы подтвердят отсутствие нарушений со стороны российских спортсменов на Олимпийских играх. Решение единогласно поддержано членами МОК на 132-й сессии организации, которая проходит в воскресенье в южнокорейском Пхёнчхане.

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В итоговом решении исполкома подчеркивается, что "отстранение ОКР будет снято, как только подразделение по антидопинговой деятельности (DFSU), которое отвечает за антидопинговую работу на зимних Олимпийских играх, сообщит, что дополнительных случаев нарушения антидопинговых правил членами делегации олимпийских атлетов из России не выявлено". МОК подчеркнул, что два выявленных допинг-случая - керлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой - являются единичными, не связанными друг с другом. Они никак не указывают на системное использование запрещенных веществ членами делегации олимпийских атлетов из России.

Исполком должен был принять решение о восстановлении ОКР 24 февраля, однако члены исполкома не смогли прийти к единому мнению и перенесли обсуждение данного вопроса на воскресенье. В ходе сессии члены МОК единогласно высказались за восстановление ОКР в скором времени, но не раньше завершения Игр в Пхёнчхане. Поэтому российские спортсмены на церемонии закрытия пройдут под олимпийским флагом. 

Глава комиссии МОК Николь Хевертц на сессии отметила, что в целом требования исполкома от 5 декабря 2017 года были соблюдены. По ее словам, решение о восстановлении членства ОКР следует принять после перепроверки всех допинг-проб российских спортсменов с Игр в Пхёнчхане.

Членство ОКР приостановлено с 5 декабря 2017 года после того, как комиссии под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида представили итоги расследования допинговых нарушений на Олимпийских играх в Сочи. По решению исполкома МОК чистые российские спортсмены получили индивидуальные приглашения на Игры, где выступают в статусе олимпийского атлета из России и под олимпийским флагом. Всего на Играх выступают 168 российских спортсменов.

Перед заключительным соревновательным днем команда олимпийских атлетов из России имеет в активе одну золотую, шесть серебряных и девять бронзовых наград. Позднее в воскресенье состоится финал в хоккейном турнире между командой олимпийских атлетов из России и сборной Германии. 

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Олимпиада-2018 Отстранение России от участия в Олимпиаде-2018
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