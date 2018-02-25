МОК не разрешил российским спортсменам пройти под флагом РФ на закрытии Олимпиады

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) не разрешил российским спортсменам пройти на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхёнчхане под национальным флагом.

Это обусловлено решением сохранить отстранение Олимпийского комитета России (ОКР), которое было единогласно поддержано на 132-й сессии МОК. Россияне могут присутствовать на Играх только в статусе олимпийских атлетов из России.

Ранее не восстанавливать членство ОКР рекомендовала наблюдательная комиссия МОК под руководством Николь Хевертц. При этом она отметила, что в целом российской стороной были соблюдены все требования исполкома МОК от 5 декабря прошлого года, однако наблюдательная комиссия рекомендует вернуться к вопросу восстановления членства ОКР после проверки всех допинг-проб россиян с Игр-2018.

Кроме того, в ходе сессии было отмечено, что произошедшие на Олимпиаде два допинг-случая в составе команды олимпийских атлетов из России не являются системными и не имеют ничего общего с системной поддержкой допинга. Ранее допинг-проба бронзового призера Олимпиады в дабл-миксте керлингиста Александра Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний, а в пробе бобслеистки Надежды Сергеевой были найдены следы запрещенного сердечного препарата. Спортсмены признали факт нарушения антидопинговых правил, Крушельницкий вернул медаль. Их результаты на Играх были аннулированы Спортивным арбитражным судом.

На сессии было отмечено, что наличие допинг-случаев у россиян "вызывает большое разочарование". Положительные допинг-пробы спортсменов команды олимпийских атлетов из России стали причиной для сохранения приостановления членства ОКР.

История отстранения ОКР

МОК 5 декабря прошлого года объявил о приостановлении членства ОКР из-за нарушений антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. Из-за этого российские спортсмены на Олимпиаде в Пхёнчхане выступают под олимпийским флагом, кроме того, МОК самостоятельно выбирал россиян для участия в Играх в статусе олимпийских атлетов из России. Приглашения от МОК не получил ряд ведущих российских спортсменов, включая биатлониста Антона Шипулина, шорт-трекиста Виктора Ана, лыжника Сергея Устюгова.

МОК также наложил определенные ограничения на форму россиян на Играх. Из-за отстранения ОКР на ней не должно быть национальной символики и герба ОКР, а цветовая гамма не должна дублировать цвета национального флага. После введения ограничений официальный экипировщик ОКР был вынужден выпустить новый комплект нейтральной парадной формы для российских олимпийцев, в итоге на церемонии открытия Игр олимпийские атлеты из России предстали в форме бело-серого цвета без национальной символики, а знаменосцем делегации был назначенный оргкомитетом соревнований волонтер.

Церемония закрытия Олимпийских Игр в Пхёнчхане пройдет в воскресенье, начало в 14:00 мск.