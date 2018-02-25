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Шведские керлингистки в рекордный третий раз стали олимпийскими чемпионками

Спорт
25 февраля, 5:21 дата обновления: 25 февраля, 5:34 UTC+3

В финальном матче шведки победили сборную Южной Кореи со счетом 8:3

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Женская сборная Швеции по керлингу

Женская сборная Швеции по керлингу

© AP/Morry Gash

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Сборная Швеции по керлингу одержала победу над командой Южной Кореи со счетом 8:3 в финале женского олимпийского турнира и завоевала золото Игр в Пхёнчхане. Шведки в рекордный третий раз победили на Олимпиаде.

Сборную Швеции на Олимпиаде представляли Анна Хассельборг (скип), Сара Макманус, Агнес Кнохенхауэр, София Мабергс и Йенни Волин. За команду Южной Кореи играли Ким Ын Чжун (скип), Ким Гён Э, Ким Сон Ён, Ким Ён Ми и Ким Чхо Хи. Хассельборг, как и Ким Ын Чжун, дебютировала на Олимпийских играх.

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Бронзовыми призерами Олимпиады стали японские керлингистки. В субботу в матче за третье место они обыграли британок (5:3). Российские керлингистки Виктория Моисеева (скип), Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Гузиёва и Юлия Портунова заняли девятое место, не сумев выйти в плей-офф.

Сборная Швеции в третий раз завоевала золото Олимпиады, установив рекорд по количеству побед на Играх. До соревнований в Пхёнчхане у шведок и канадок было по два золота на Олимпиадах. Сборная Швеции побеждала на Играх 2006 и 2010 гг., тогда скипом в команде была Анетт Норберг.

Южнокорейские керлингистки второй раз участвуют в олимпийском турнире. На Играх в Сочи в 2014 году сборная Южной Кореи заняла восьмое место.

Золото керлингисток стало седьмым для сборной Швеции на Играх в Пхёнчхане. Шведы повторили свой лучший результат на Олимпиадах по количеству золотых медалей, в Турине в 2006 году они также завоевали семь золотых наград. Всего в активе сборной на данный момент 13 медалей (семь золотых и шесть серебряных).

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