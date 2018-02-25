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Зимбабвийская пловчиха Ковентри возглавила комиссию спортсменов МОК

Спорт
25 февраля, 5:46 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 25, февраля. /ТАСС

Также сессия утвердила двух новых членов комиссии спортсменов МОК - финскую хоккеистку Эмму Терхо и американскую лыжницу Киккан Рэндалл

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Кирсти Ковентри

Кирсти Ковентри

© AP/Mark J. Terrill

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Зимбабвийская пловчиха Кирсти Ковентри стала главой комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), она также войдет в исполком организации. Решение о ее назначении было принято по итогам голосования, которое прошло на 132-й сессии организации в заключительный день Олимпийских игр в Пхёнхчане.

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Также сессия утвердила двух новых членов комиссии спортсменов МОК - финскую хоккеистку Эмму Терхо и американскую лыжницу Киккан Рэндалл, которые обошли четырех конкурентов по итогам голосования среди участников Игр в Пхёнчхане. Они стали коллегами двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой, которая была выбрана в комиссию спортсменов в августе 2016 года.

До этого председателем комиссии спортсменов МОК являлась хоккеистка сборной США Анджела Руджиро.

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