Зимбабвийская пловчиха Ковентри возглавила комиссию спортсменов МОК

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Зимбабвийская пловчиха Кирсти Ковентри стала главой комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), она также войдет в исполком организации. Решение о ее назначении было принято по итогам голосования, которое прошло на 132-й сессии организации в заключительный день Олимпийских игр в Пхёнхчане.

Также сессия утвердила двух новых членов комиссии спортсменов МОК - финскую хоккеистку Эмму Терхо и американскую лыжницу Киккан Рэндалл, которые обошли четырех конкурентов по итогам голосования среди участников Игр в Пхёнчхане. Они стали коллегами двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой, которая была выбрана в комиссию спортсменов в августе 2016 года.

До этого председателем комиссии спортсменов МОК являлась хоккеистка сборной США Анджела Руджиро.