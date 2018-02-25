Экипаж Андрианова рассчитывал на ОИ-2018 попасть в первую десятку

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Экипаж Максима Андрианова, занявший 15-е место в олимпийских соревнованиях бобов-четверок, рассчитывал занять в Пхёнхчане место в первой десятке. Об этом сообщил журналистам Андрианов.

"Нас очень сильно подвели ошибки в первом заезде, - заметил Андрианов. - Во втором заезде были также сделаны ошибки, хотя с плохим стартом финишировали тогда с нормальным временем. Шансы подняться на высокое место мы потеряли в первый день".

"Если бы вчера у нас все получилось, то в первую десятку мы попали бы точно. Ехали бы в третьей попытке пораньше по более качественному льду. В четверках покрытие сильно разбивается, и стартовая позиция очень сильно влияет на результат", - сказал спортсмен.

Спортсмены заметили, что они выступали таким составом только здесь, у них не было времени притереться друг к другу. "Да и поддержки родных болельщиков нам здесь не хватало", - признался Андрианов.