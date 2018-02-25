Тренеры довольны, как экипаж бобслеиста Андрианова выступил в заключительный день ОИ-2018

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Экипаж Максима Андрианова, занявший 15-е место в олимпийских соревнованиях бобов-четверок, в заключительных заездах сумел справиться с волнением и показал достойный результат. Об этом сообщил журналистам тренер Сергей Журкин.

"Сегодня мы довольны тем, как выступили ребята, - признался Журкин. - И старт сегодня начал у них получаться, хотя тоже были шероховатости. В целом, могу только похвалить ребят за сегодняшний день".

"Обидно, что вчера они не смогли так ехать, когда у нас не получился первый заезд. Если бы все было стабильно, то можно было бороться за десятку. Волнение помешало, но это же Олимпиада", - заключил тренер.

После первых двух попыток экипаж Андрианова занимал 16-е место.