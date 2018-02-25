Фигуристка Медведева назвала предсказуемым решение МОК о продлении отстранения ОКР

ПХЁНЧХАН, 25 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Евгения Медведева назвала предсказуемым решение Международного олимпийского комитета (МОК) оставить в силе отстранение Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом Медведева рассказала журналистам.

Российским спортсменам не разрешили пройти под флагом страны на церемонии закрытия Олимпиады. Ожидается, что восстановление членства ОКР произойдет после того, как антидопинговые службы подтвердят отсутствие нарушений со стороны российских спортсменов на Олимпийских играх.

"Это было предсказуемо. На церемонию закрытия пойду", - сказала Медведева.

Церемония закрытия пройдет 25 февраля, начало в 14:00 мск.