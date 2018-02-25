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Хет-трик Дадонова помог "Флориде" обыграть "Питтсбург" в матче НХЛ

Спорт
25 февраля, 6:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, февраля. /ТАСС

Для россиянина этот хет-трик стал первым в карьере в НХЛ

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Евгений Дадонов

Евгений Дадонов

© AP

ТАСС, 25 февраля. "Флорида" одержала победу над "Питтсбургом" со счетом 6:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей три шайбы забросил российский нападающий Евгений Дадонов (20-я, 42-я и 59-я минуты), также голы на счету Винсента Трочека (4), Джейми Макгинна (23) и Дерека Маккензи (29). У проигравших дважды отличился российский форвард Евгений Малкин (34, 41), на счету которого одна результативная передача, также у "Питтсбурга" шайбы забрасывали Карл Хагелин (13), Патрик Хорнквист (55) и Брайан Раст (56). Дадонов и Малкин были признаны первой и второй звездами матча.

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Для Дадонова этот хет-трик стал первым в карьере в НХЛ. Малкин занимает второе место в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона НХЛ с 76 очками (36 шайб + 40 передач) и идет вторым в споре снайперов, уступая соотечественнику Александру Овечкину (38 шайб).

В турнирной таблице Восточной конференции "Флорида" занимает 11-е место, набрав 62 очка в 59 матчах, "Питтсбург" с 76 очками после 63 игр идет шестым.

"Флорида" в следующем матче примет "Торонто", "Питтсбург" также дома сыграет с "Нью-Джерси". Обе встречи пройдут 28 февраля.

В других матчах игрового дня "Вашингтон" обыграл "Баффало" со счетом 5:1 благодаря двум шайбам Александра Овечкина, голу и трем передачам Евгения Кузнецова и передаче Дмитрия Орлова, "Даллас" проиграл "Виннипегу" со счетом 3:5, Александр Радулов отметился голом и результативной передачей, точный пас Артемия Панарина помог "Коламбусу" переиграть "Чикаго" - 3:2, "Тампа" в серии буллитов победила "Монреалю" - 4:3, голом и передачей отметился Никита Кучеров. "Калгари" обыграл "Колорадо" - 5:1, "Детройт" оказался сильнее "Каролины" - 3:1, "Торонто" переиграл "Бостон" - 4:3, "Аризона" одержала победу над "Анахаймом" - 2:0.

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