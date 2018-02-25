Знаменосцем российской делегации на церемонии закрытия Олимпиады будет волонтер

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Знаменосцем олимпийских атлетов из России на церемонии закрытия Игр в Пхёнчхане будет волонтер. Об этом ТАСС сообщила руководитель наблюдательной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Николь Хевертц.

"Знаменосцем делегации олимпийских атлетов из России, как и на церемонии открытия, будет волонтер", - сказала Хевертц.

В воскресенье исполком МОК оставил в силе отстранение Олимпийского комитета России. Ожидается, что восстановление членства произойдет после того, как антидопинговые службы подтвердят отсутствие нарушений со стороны российских спортсменов на Олимпийских играх.

Ранее Хевертц заявила, что восстановление может произойти в начале марта.