Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.02:
$ 56.76
€ 69.63
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Знаменосцем российской делегации на церемонии закрытия Олимпиады будет волонтер

Спорт
25 февраля, 7:08 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 25, февраля. /ТАСС

В воскресенье исполком МОК оставил в силе отстранение Олимпийского комитета России

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Знаменосцем олимпийских атлетов из России на церемонии закрытия Игр в Пхёнчхане будет волонтер. Об этом ТАСС сообщила руководитель наблюдательной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Николь Хевертц.

"Знаменосцем делегации олимпийских атлетов из России, как и на церемонии открытия, будет волонтер", - сказала Хевертц.

В воскресенье исполком МОК оставил в силе отстранение Олимпийского комитета России. Ожидается, что восстановление членства произойдет после того, как антидопинговые службы подтвердят отсутствие нарушений со стороны российских спортсменов на Олимпийских играх.

Ранее Хевертц заявила, что восстановление может произойти в начале марта.

Смотрите также

Решение о восстановлении ОКР может быть принято в первых числах марта

Фигуристка Медведева назвала предсказуемым решение МОК о продлении отстранения ОКР

МОК не разрешил российским спортсменам пройти под флагом РФ на закрытии Олимпиады

Международный олимпийский комитет не стал восстанавливать ОКР до конца Игр

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018 Отстранение России от участия в Олимпиаде-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российские хоккеисты спели гимн РФ во время награждения
2
МОК не разрешил российским спортсменам пройти под флагом РФ на закрытии Олимпиады
3
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
4
Керлинг и допинг: почему история с Крушельницким вызывает лишь вопросы
5
Российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами
6
Сноубордист Уайлд уверен в том, что он чист от допинга
7
Роднина: фигуристам Тарасовой и Морозову для медали не хватило психологической подготовки
Темы дня
Новости партнеров
Реклама