Дацюк и Ковальчук установили рекорд по числу игр на ОИ в истории отечественного хоккея

ТАСС, 25 февраля. Павел Дацюк и Илья Ковальчук установили рекорд по количеству матчей, проведенных на Олимпийских играх, в истории отечественного хоккея.

В воскресенье российские хоккеисты вышли на лед в финальном матче олимпийского турнира против сборной Германии. Ковальчук и Дацюк сыграли 29-й матч на Олимпиадах. Они обошли бывшего хоккеиста сборной России Дарюса Каспарайтиса (28 матчей). Каспарайтис выступал за объединенную команду на Олимпиаде в 1992 году (8 матчей) и за сборную России на ОИ-1998 (6), ОИ-2002 (6) и ОИ-2006 (8).

Дацюк и Ковальчук вместе дебютировали в составе сборной России на Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити, где завоевали бронзовые медали. На Играх в Турине в 2006 году они стали четвертыми, а на Играх в Ванкувере в 2010 году - шестыми. На Олимпиаде в Сочи в 2014 году сборная России, в составе которой выступали Дацюк и Ковальчук, заняла пятое место. В 2002 году они провели по шесть матчей, в 2006-м - по восемь, в 2010-м - по четыре, в 2014-м - по пять, в 2018-м - по шесть.

Рекордсменом по количеству матчей на Олимпийских играх является бывший форвард сборной Финляндии Раймо Хелминен. Он провел 39 матчей на Олимпиадах. Хелминен является одним из двух хоккеистов в истории, которые принимали участие в шести Олимпийских играх (1984, 1988, 1992, 1994, 1998, 2002). Второй такой хоккеист - его соотечественник Теему Селянне, он сыграл на Олимпиадах 37 матчей, что является вторым результатом в истории.