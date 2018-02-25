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Лалович: призраки допингового прошлого повлияли на решение сохранить отстранение ОКР

Спорт
25 февраля, 7:49 UTC+3 ПХЁНЧХАН /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Ожидается, что восстановление членства произойдет на следующей неделе, после того, как антидопинговые службы подтвердят отсутствие нарушений со стороны российских спортсменов на зимних Играх-2018

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Член исполкома МОК Ненад Лалович

Член исполкома МОК Ненад Лалович

© EPA/Daniel Jayo

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Россия за последнее время проделала большой путь в вопросе борьбы с допингом, однако две положительные допинг-пробы российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхёнчхане не позволили Международному олимпийскому комитету (МОК) восстановить Олимпийский комитет России (ОКР) до окончания соревнований. Такое мнение ТАСС высказал член исполкома МОК, президент Объединенного мира борьбы Ненад Лалович.

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В воскресенье исполком МОК оставил в силе отстранение ОКР. Ожидается, что восстановление членства произойдет на следующей неделе, после того, как антидопинговые службы подтвердят отсутствие нарушений со стороны российских спортсменов на зимних Играх-2018.

"Было принято сбалансированное решение. Россия перевернула страницу, по многим направлениям проблемы решены. При этом очень важно, что в России, как и в Сербии, есть уголовное наказание за распространение допинга и его употребление. Так что если этот закон будет исполняться, то мы будем на шаг впереди тех, у кого такого закона нет", - сказал Лалович.

"Однако призраки прошлого полностью все еще не исчезли. Эти два столь своеобразных дела сильно ударили по репутации российского спорта. Хоть эти случаи и выглядят нелепо, они как раз и являются теми самыми призраками прошлого", - добавил он.

В Пхёнчхане положительными оказались допинг-пробы керлингиста Александра Крушельницкого, который вместе а Анастасией Брызгаловой стал бронзовым призером Игр в дабл- миксте, и бобслеистки Надежды Сергеевой, которая в соревнованиях двоек в паре с Анастасией Кочержовой заняла 12-е место. "Это очень глупо, какой допинг в керлинге? Может быть, была диверсия, как и в бобслее. Какое преимущество тебе может дать допинг, если вас двое или четверо, а остальные - чистые, как это может помочь?" - сказал член исполкома МОК.

"Для меня это очень странно. Видимо, это недостаток образования, и именно с этим России надо бороться в будущем. Я и МОК надеемся, что в этой борьбе она будет успешна", - подчеркнул он.

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