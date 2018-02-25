Сноубордист Олюнин, сломавший ногу на Играх в Пхёнчхане, вылетел в Россию

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Российский сноубордист Николай Олюнин, сломавший ногу во время выступления на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, вылетел на родину. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

이 나라 덕분에 모든 것을. 한국이 얼마나 좋은지 상관없이 집에 가고 싶습니다. Летим домой Публикация от Посол Universiade 2019 (@nikolay_olyunin) Фев 24, 2018 в 5:47 PST

Олюнин получил травму в полуфинале олимпийских соревнований по сноуборд-кроссу. Обследование показало, что он сломал ногу в трех местах, а также повредил мениск. Позднее ему была сделана операция.

"Спасибо Южной Корее за все, - написал спортсмен. - Летим домой".

Олюнин является серебряным призером Олимпийских игр в Сочи, а также победителем Универсиады 2015 года.

Церемония закрытия Олимпийских игр в Пхёнчхане пройдет в воскресенье, начало в 14:00 мск.