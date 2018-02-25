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Шесть российских фигуристов приняли участие в гала-представлении на Олимпиаде

Спорт
25 февраля, 7:52 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 25, февраля. /ТАСС

В прокатах приняли участие все чемпионы Пхёнчхана, за исключением Алены Савченко и Бруно Массо из Германии, которые не выступали из-за болезни партнера

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Танцоры Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также одиночницы Алина Загитова и Евгения Медведева выступили в традиционном олимпийском гала-представлении с показательными номерами.

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Олимпийская чемпионка Загитова представила программу "Жрица огня", Евгения Медведева исполнила номер под песню Виктора Цоя "Кукушка" в исполнении Полины Гагариной, Боброва и Соловьев - под композицию "Вдвоем" в исполнении Наргиз и Максима Фадеева. Тарасова и Морозов продемонстрировали показательный номер под композицию Лайонела Ричи How long.

В прокатах приняли участие все чемпионы Пхёнчхана, за исключением Алены Савченко и Бруно Массо из Германии, которые не выступали из-за болезни партнера. По окончании выступлений традиционные слова благодарности от фигуристов произнесли канадские танцоры Тесса Вирчу и Скотт Моир, на Олимпиаде в Сочи их также произносил канадский фигурист - Патрик Чан.

На этот раз участники гала-шоу обошлись без традиционной демонстрации своих лучших элементов. Спортсмены завершили прокаты традиционной фотосессией. Для групповой фотографии японец Юдзуру Ханю припас сюрприз: двукратный олимпийский чемпион с помощью итальянца Ондржея Готарека несколько секунд простоял в поддержке на вытянутых руках итальянца. 

Российские фигуристы завоевали в Пхёнчхане три награды - два серебра (командный турнир, Евгения Медведева) и золото (Алина Загитова).

Церемония закрытия Олимпиады пройдет позднее в воскресенье.

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