ОКР считает скорое восстановление прав российских спортсменов главным итогом Олимпиады

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. Восстановление прав Олимпийского комитета России (ОКР) и всех российских атлетов станет главным итогом завершающихся в воскресенье Олимпийских игр в Пхёнчхане. Об этом сообщается в заявлении ОКР, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

Сессия Международного олимпийского комитета (МОК) в воскресенье не одобрила восстановление статуса ОКР, по этой причине спортсмены завершат Игры в статусе олимпийских атлетов из России. На церемонии закрытия российские спортсмены пройдут под олимпийским флагом.

"Сегодня исполком МОК принял решение о том, что до завершения Игр в Пхёнчхане статус команды "Олимпийские спортсмены из России" остается нейтральным, временное отстранение Олимпийского комитета России сохраняется, в церемонии закрытия наша сборная будет участвовать под олимпийским флагом. Причиной такого решения стали два нарушения антидопинговых правил, которые были допущены нашими спортсменами в ходе Игр. Мы надеемся и очень рассчитываем на то, что в течение ближайших нескольких дней членство ОКР в МОК будет полностью восстановлено", - говорится в тексте заявления.

"Статус нашей страны и интересы наших спортсменов являются для нас абсолютным приоритетом. В свете сложившейся ситуации считаем, что восстановление прав ОКР и всех российских атлетов будет главным итогом завершающихся сегодня Олимпийских игр", - отмечается в заявлении.

В рамках сессии МОК был заслушан доклад главы наблюдательной комиссии Николь Хевертц о соблюдении российской стороной требований исполкома МОК от 5 декабря. Комиссия пришла к выводу, что критерии российской стороной были выполнены, а два выявленных допинг-случая у российских спортсменов - керлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой - носят единичный, несистемный характер.

"Хевертц в своем докладе констатировала, что все условия со стороны делегации и спортсменов были полностью выполнены, а допинговые случаи нельзя отнести к системным нарушениям. На основании этого исполком МОК проголосовал за то, чтобы снять временную дисквалификацию с Олимпийского комитета России автоматически после того, как будет завершена проверка всех допинг-проб, взятых во время Олимпийских игр и, разумеется, при отсутствии положительных проб. На процедуру проверки уходит по регламенту до 72 часов", - подчеркивается в тексте.