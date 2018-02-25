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Бах: атлеты РФ были полны решимости выполнять требования МОК

Спорт
25 февраля, 8:56 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 25, февраля. /ТАСС

Глава МОК 14 февраля провел встречу с российскими спортсменами в олимпийской деревне в Пхёнчхане

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Глава МОК Томас Бах

Глава МОК Томас Бах

© Сергей Бобылев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Олимпийские атлеты из России были полны решимости соответствовать всем требованиям Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом заявил президент МОК Томас Бах, отвечая на вопрос ТАСС.

Бах 14 февраля провел встречу с российскими спортсменами в олимпийской деревне в Пхёнчхане.

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"Эта напряженность висела в воздухе, - сказал Бах. - Было чувство напряжения, и здесь же есть человеческий фактор, вы можете понять, как они реагировали на такое давление и насколько они были полны решимости соответствовать той ответственности, которая на них лежала. Это была встреча открытого характера, я пояснил, почему было принято такое решение, его предысторию. Встреча получилась конструктивной".

МОК 5 декабря прошлого года объявил о приостановлении членства ОКР из-за нарушений антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. Из-за этого российские спортсмены на Олимпиаде в Пхёнчхане выступают под олимпийским флагом, кроме того, МОК самостоятельно выбирал россиян для участия в Играх в статусе олимпийских атлетов из России. Приглашения от МОК не получил ряд ведущих российских спортсменов.

МОК также наложил определенные ограничения на форму россиян на Играх, запретив членам делегации иметь национальную символику, герб Олимпийского комитета России (ОКР), а цветовая гамма не должна дублировать цвета национального флага.

В воскресенье исполком МОК принял решение продлить санкции в отношении ОКР. При этом, санкции могут быть сняты по прошествии 3-4 дней в том случае, если в допинг-тестах российских спортсменов, выступавших в Пхёнчхане, не будет обнаружено запрещенных препаратов.

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