Российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Российские хоккеисты в овертайме обыграли сборную Германии со счетом 4:3 в финале зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане и завоевали золотые медали впервые за 26 лет.

В составе олимпийских атлетов из России шайбы забросили Вячеслав Войнов (20-я минута), Никита Гусев (54, 60), победную шайбу на 10-й минуте овертайма забросил Кирилл Капризов (70), на счету которого также три результативные передачи. В составе немцев отличились Феликс Щюц (30), Доминик Кагун (54) и Йонас Мюллер (57). Россияне перевели встречу в овертайм за 56 секунд до финальной сирены, когда находились в численном меньшинстве и сняли вратаря для уравнивания составов. Бронзовые медали завоевала сборная Канады, в субботу обыгравшая в матче за третье место чехов со счетом 6:4.

Российские хоккеисты впервые обыграли немцев на Олимпиаде. Единственный раз команды встречались на Играх в Лиллехаммере в 1994 году, тогда сборная России проиграла команде Германии на групповом этапе со счетом 2:4. На чемпионатах мира россияне и немцы встречались 15 раз, россияне единственное поражение потерпели на турнире в Братиславе в 2011 году в матче предварительного раунда (0:2).

Отечественные хоккеисты в девятый раз завоевали золотые медали Олимпийских игр. Последний раз победу на Играх одержала Объединенная команда в Альбервиле в 1992 году. Сборная СССР семь раз побеждала на Играх (1956, 1964, 1968, 1972, 1976, 1984, 1988).

Последний раз российские хоккеисты выигрывали медали Олимпиады в 2002 году. На Играх в Солт-Лейк-Сити сборная России завоевала бронзу, в матче за третье место была обыграна сборная Белоруссии (7:2). Единственными хоккеистами из той команды, которые сыграли в Пхёнчхане, являются Павел Дацюк и Илья Ковальчук.

Это золото стало вторым для российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Ранее победу на Играх в женском одиночном фигурном катании одержала Алина Загитова. Всего россияне на данный момент завоевали 17 медалей (две золотые, шесть серебряных, девять бронзовых). Олимпийские игры завершатся 25 февраля.

Рекорд Ковальчука и достижение Дацюка

Ранее в Пхёнчхане Ковальчук стал лучшим снайпером на Олимпиадах в истории российского хоккея, побив рекорд Павла Буре (11 шайб). В истории отечественного хоккея результат Ковальчука, забросившего 14 шайб на Олимпиадах, - пятый. Он уступает Валерию Харламову (15), Владимиру Крутову (16), Александру Мальцеву (17) и Анатолию Фирсову (18).

Дацюк вошел в десятку игроков в истории отечественного хоккея по количеству очков на Олимпийских играх. Он набрал 26 очков и делит седьмое место в списке советских и российских хоккеистов по количеству очков на Олимпиадах с Вениамином Александровым. Лидером по очкам является Харламов, на счету которого 36 очков (15 шайб + 21 передача), что является четвертым результатом в истории Олимпиад.

По количеству результативных передач на Олимпиадах Дацюк сравнялся с рекордсменами по этому показателю - финном Саку Койву и отечественными игроками Фетисовым и Харламовым, на счету всех стало по 21 передаче.

Отсутствие в Пхёнчхане ряда хоккеистов

Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил до участия в Олимпиаде сборную России. Российские спортсмены выступают на Играх в Пхёнчхане под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России. Также МОК не пригласил на Игры российских хоккеистов Михаила Науменкова, Алексея Береглазова, Валерия Ничушкина, Антона Белова и Сергея Плотникова.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) не стала приостанавливать регулярный чемпионат на время олимпийского турнира, поэтому спортсмены из НХЛ не выступают на Играх. Лига с 1998 года делала паузу в чемпионате на время Олимпиады. Таким образом, на Олимпиаде не смогли сыграть российские игроки из НХЛ такие, как Александр Овечкин, Евгений Малкин, Никита Кучеров, Владимир Тарасенко, Сергей Бобровский, Андрей Василевский, Александр Радулов, Евгений Кузнецов, Артемий Панарин и другие.