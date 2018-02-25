Российский хоккеист Дацюк вошел в "Тройной золотой клуб", выиграв ОИ, ЧМ и Кубок Стэнли

ТАСС, 25 февраля. Российский хоккеист Павел Дацюк стал членом "Тройного золотого клуба" после победы на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. В воскресенье российские хоккеисты в финале олимпийского турнира обыграли немцев со счетом 4:3 в дополнительное время.

Президент @IIHFHockey Рене Фазель вручил значок новоиспеченному члену Тройного золотого клуба Павлу Дацюку сразу после победы в финальном матче Олимпиады.#РоссияВМоемСердце #ОИ2018 #RedMachine pic.twitter.com/nmr8ECCirw — Хоккей России (@russiahockey) February 25, 2018

В "Тройной золотой клуб" попадают хоккеисты, победившие на Олимпийских играх, чемпионате мира и выигравшие Кубок Стэнли (трофей, вручаемый за победу в Национальной хоккейной лиге, НХЛ). 39-летний Дацюк стал 28-м игроком и седьмым россиянином, попавшим в "Тройной золотой клуб". Ранее такого достижения добились Валерий Каменский, Алексей Гусаров, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Александр Могильный и Владимир Малахов.

Дацюк дважды становился обладателем Кубка Стэнли в составе "Детройта" (2002, 2008). За 14 сезонов в НХЛ, где россиянин играл только за "Детройт", Дацюк провел 953 матча в регулярных чемпионатах, в которых набрал 918 очков (314 шайб + 604 передачи). В плей-офф НХЛ россиянин провел 157 матчей, набрав 113 (42+71) очков.

В 2012 году Дацюк в составе сборной России стал чемпионом мира. Также форвард трижды становился призером чемпионатов мира, выиграв серебро в 2010 году и бронзу в 2005 и 2016 годах. Дацюк принял участие в шести чемпионатах мира, провел 49 матчей, в которых забросил 14 шайб и отдал 27 результативных передач.

С лета 2016 года Дацюк играет в Континентальной хоккейной лиге за санкт-петербургский СКА. В прошлом сезоне он стал обладателем Кубка Гагарина в составе санкт- петербургского клуба. Дацюк провел 88 матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф КХЛ, в которых забросил 23 шайбы и отдал 54 передачи.