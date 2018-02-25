Российский хоккеист Гусев признан лучшим нападающим олимпийского турнира

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Российский хоккеист Никита Гусев признан лучшим нападающим турнира на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане по версии директората Международной федерации хоккея.

Россияне стали победителями Олимпиады в Пхёнчхане, обыграв в финале турнира команду Германии в овертайме со счетом 4:3. Гусев оформил дубль и отдал две результативные передачи. В шести матчах турнира Гусев набрал 12 очков (четыре шайбы и восемь передач), став лучшим бомбардиром олимпийского турнира.

Российские нападающие Илья Ковальчук, Павел Дацюк, защитник Вячеслав Войнов и вратарь Василий Кошечкин вошли в символическую сборную хоккейного турнира. Также в символическую сборную вошел финский форвард Эли Толванен и канадский защитник Максим Норо.

В шести матчах на турнире Ковальчук набрал семь очков (5+2). Кошечкин в шести матчах пропустил восемь шайб. Дацюк в шести играх отдал шесть результативных передач, а Войнов набрал шесть очков (2+4).

Директорат Международной федерации хоккея выбрал лучшим защитником турнира Войнова, а лучшим голкипером немца Данни аус ден Биркена.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.