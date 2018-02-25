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Российские хоккеисты спели гимн РФ во время награждения

Спорт
25 февраля, 10:36 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 25, февраля. /ТАСС

Россияне в овертайме обыграли сборную Германии со счетом 4:3 в финале Олимпиады и завоевали золотые медали впервые за 26 лет

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Игроки команды олимпийских спортсменов из России

Игроки команды олимпийских спортсменов из России

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты команды олимпийских атлетов из России спели гимн страны во время награждения золотыми медалями Олимпийских игр - 2018. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

Российские хоккеисты в овертайме обыграли сборную Германии со счетом 4:3 в финале зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане и завоевали золотые медали впервые за 26 лет. Во время награждения под звуки олимпийского гимна россияне произносили слова гимна России.
Отечественные хоккеисты стали девятикратными олимпийскими чемпионами. Последняя до этого победа на Играх была одержана Объединенной командой СНГ в Альбервиле в 1992 году. До этого советская сборная семь раз побеждала на Олимпиадах (1956, 1964, 1968, 1972, 1976, 1984, 1988).

Последнюю до этого медаль сборная России выигрывала в 2002 году. Тогда россияне завоевали бронзу, в матче за третье место обыграв команду Белоруссии (7:2).

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.

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