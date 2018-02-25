Норвежская лыжница Бьорген стала восьмикратной олимпийской чемпионкой

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Норвежская лыжница Марит Бьорген завоевала золотую медаль в масс-старте на 30 км классическим стилем на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Это золото стало восьмым в карьере Бьорген.

37-летняя Бьорген преодолела дистанцию за 1 час 22 минуты 17,6 секунды. Серебряным призером стала финка Криста Пярмякоски (отставание 1.49,5), для нее эта медаль стала третьей на Играх в Пхёнчхане. Ранее она завоевала бронзу в скиатлоне (7,5 км классика + 7,5 км свободный стиль) и в гонке свободным стилем на 10 км с раздельным стартом. Бронзу завоевала шведка Стина Нильссон (+1.58,9). Ранее в Пхёнчхане она выиграла золото в классическом спринте и два серебра - в командном спринте и женской эстафете.

Лучшей из россиянок стала Анастасия Седова, которая финишировала на 12-й позиции (+4.29,2). Алиса Жамбалова стала 15-й (+5.09,6), Наталья Непряева - 24-й (+9.52,8). Ранее в Пхёнчхане Непряева и Седова выиграли бронзу в эстафете.

Австрийка Тереза Штадлобер после прохождения 20-го километра шла на втором месте, проигрывая Бьорген 1 минуту 21,8 секунды. Штадлобер начала отрываться от преследовательниц, но по ошибке повернула не туда, потеряв на этом много времени. На отсечке 21 км она уже шла восьмой и проигрывала 2 минуты 36,1 секунды, в итоге Штадлобер финишировала девятой (+4.14,1).

Решением Международного олимпийского комитета россияне выступали на Играх под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России.

Сборная Норвегии выиграла 14-е золото в Пхёнчхане, повторив рекорд сборной Канады по числу золотых наград на одной Олимпиаде, показанный в Ванкувере в 2010 году. Норвежцы стали победителями неофициального общекомандного зачета, завоевав 39 медалей (14 золотых, 14 серебряных, 11 бронзовых), что также является рекордом зимних Олимпиад. Предыдущее достижение принадлежало сборной США, которая в 2010 году выиграла 37 медалей.

Рекордсменка Бьорген

Бьорген стала восьмикратной олимпийской чемпионкой, сравнявшись с рекордсменами по количеству золотых медалей, завоеванных на зимних Олимпиадах, - норвежским лыжником Бьёрном Дэли и норвежским биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом. Также в ее активе четыре серебра и три бронзы Олимпиад. Она является самой титулованной спортсменкой в истории зимних Олимпиад.

Впервые Бьорген дебютировала на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити в 2002 году, где выиграла серебро в эстафете, в Турине в 2006 году норвежка стала второй в гонке с раздельным стартом на 10 км. В Ванкувере в 2010 году Бьорген выиграла три золота, серебро и бронзу, в Сочи в 2014 году она завоевала три золота. Ранее в Пхёнчхане норвежка выиграла золото в эстафете, серебро в скиатлоне и две бронзы в гонке на 10 км и в командном спринте. Бьорген вторую Олимпиаду подряд побеждает в марафоне на 30 км.

Также она является 18-кратной чемпионкой мира, пятикратный серебряным призером и трижды бронзовым. Четыре раза Бьорген выигрывала общий зачет Кубка мира по лыжным гонкам (2004/05, 2005/06, 2011/12, 2014/15). В 2015 году она выиграла лыжную многодневную гонку "Тур де Ски".

Женский масс-старт стал последним медальным соревнованием на Олимпиаде в Пхёнчхане. Церемония закрытия Игр пройдет в воскресенье, начало в 14:00 мск.