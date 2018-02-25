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Сборная Норвегии выиграла неофициальный общекомандный зачет ОИ-2018

Спорт
25 февраля, 10:49 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 25, февраля. /ТАСС

Норвежские спортсмены на Олимпиаде завоевали 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых награды

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ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Сборная Норвегии стала победителем неофициального медального зачета зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. Норвежские спортсмены на Олимпиаде завоевали 39 медалей (14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых).

Норвежцы в Южной Корее завоевали семь медалей в горнолыжном спорте (1-4-2), шесть - в биатлоне (1-3-2), 14 - в лыжных гонках (7-4-3), пять - в прыжках на лыжах с трамплина (2-1-2), четыре - в конькобежном спорте (2-1-1), одну бронзу в керлинге, одно золото во фристайле, серебро в лыжном двоеборье. Они установили рекорд по общему числу медалей на одних зимних Олимпийских играх, превзойдя достижение сборной США на соревнованиях в Ванкувере в 2010 году (37).

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