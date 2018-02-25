Знарок назвал победный финал Олимпиады самым важным в жизни

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Главный тренер хоккейной команды олимпийских атлетов из России Олег Знарок назвал победный финал Олимпийских игр - 2018 самым важным матчем в жизни. Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции.

В воскресенье российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами, переиграв в финале немцев со счетом 4:3 в овертайме. Илья Ковальчук был признан самым ценным игроком турнира.

"Этим золотом Игр я ответил на все ваши вопросы, господа журналисты. Этот матч для меня был самым важным в жизни. Сложно сказать [что чувствовал за две минуты до конца третьего периода], там было все - решение нужно было принять правильное в доли секунд. Посчастливилось, что такое принял, сложилось", - сказал Знарок.

Знарок ответил на вопрос, почему его лицо было спокойным на протяжении всего матча. "Мое спокойствие было маской. Я сильно нервничал, но старался, чтобы игроки этого не видели", - отметил он.

В последний раз отечественные хоккеисты выигрывали Олимпийские игры в 1992 году.