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Знарок назвал победный финал Олимпиады самым важным в жизни

Спорт
25 февраля, 11:14 дата обновления: 25 февраля, 11:31 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 25, февраля. /ТАСС

В воскресенье российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами, переиграв в финале немцев со счетом 4:3 в овертайме

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Главный тренер хоккейной команды олимпийских атлетов из России Олег Знарок

Главный тренер хоккейной команды олимпийских атлетов из России Олег Знарок

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Главный тренер хоккейной команды олимпийских атлетов из России Олег Знарок назвал победный финал Олимпийских игр - 2018 самым важным матчем в жизни. Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции.

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

Российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами

В воскресенье российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами, переиграв в финале немцев со счетом 4:3 в овертайме. Илья Ковальчук был признан самым ценным игроком турнира.

"Этим золотом Игр я ответил на все ваши вопросы, господа журналисты. Этот матч для меня был самым важным в жизни. Сложно сказать [что чувствовал за две минуты до конца третьего периода], там было все - решение нужно было принять правильное в доли секунд. Посчастливилось, что такое принял, сложилось", - сказал Знарок.

Знарок ответил на вопрос, почему его лицо было спокойным на протяжении всего матча. "Мое спокойствие было маской. Я сильно нервничал, но старался, чтобы игроки этого не видели", - отметил он.

В последний раз отечественные хоккеисты выигрывали Олимпийские игры в 1992 году.

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