Фетисов: российский хоккеист Гусев доминировал на протяжении всего олимпийского турнира

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Нападающий хоккейной команды олимпийских атлетов из России Никита Гусев выделялся по ходу всего олимпийского турнира. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов, завоевавший бронзовые медали Олимпиады-2002 в качестве главного тренера сборной России.

В воскресенье российские хоккеисты выиграли Олимпиаду, переиграв в финале немцев со счетом 4:3 в овертайме. Гусев забросил две шайбы и сделав две результативные передачи.

"Гусев по ходу Олимпиады превратился в лидера команды, он доминировал на площадке, - отметил Фетисов. - Также хочу отметить и капитана команды Павла Дацюка, который вселял уверенность в молодых ребят (Кирилла Капризова и Гусева). По ходу турнира команда прибавляла от матча к матчу".

Фетисов отметил характер российской команды в финальном матче. "Я ожидал более простой игры, но такой матч подтверждает, что слабых соперников в финале Олимпиады не бывает. Наши хоккеисты смогли отыграться в практически нереальной ситуации и красиво закончить эту историю. Я счастлив, мы долго ждали, когда золотые медали Олимпиады вернутся в Россию и дождались, ребята - молодцы, проявили характер", - подчеркнул собеседник агентства.

Отечественные хоккеисты в девятый раз завоевали золотые медали Олимпийских игр. Последний раз победу на Играх одержала Объединенная команда в Альбервиле в 1992 году. Сборная СССР побеждала на Играх семь раз (1956, 1964, 1968, 1972, 1976, 1984, 1988).