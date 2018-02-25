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Газзаев: российские хоккеисты одержали величайшую победу

Спорт
25 февраля, 14:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, февраля. /ТАСС

Заслуженный тренер РФ отметил, что золотые медали были завоеваны в непростой для российского спорта ситуации

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Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев

© Анна Исакова/ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев считает победу российских хоккеистов в финале Олимпийских игр особенно ценной в свете постоянных информационных атак в отношении отечественного спорта.

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"Наши хоккеисты одержали величайшую победу. Особенно ценно, что золото добыто в такой непростой момент, когда в отношении российского спорта [предпринимаются] постоянные информационные атаки", - заявил Газзаев в воскресенье ТАСС.

"Но подобные нападки в западных СМИ лишь подтверждают зависть к успехам российских спортсменов и подчеркивают силу нашей страны. Чем сильнее становится Россия, тем больше будет разного рода провокаций, на которые мы будем отвечать только новыми победами", - подчеркнул он, поздравив сборную России и ее тренера Олега Знарка с триумфом на Олимпиаде.

Российские хоккеисты в воскресенье в овертайме обыграли сборную Германии со счетом 4:3 в финале зимних Олимпийских игр и завоевали золотые медали впервые за 26 лет. Отечественные хоккеисты в девятый раз стали олимпийскими чемпионами. Последняя до сегодняшней победа на Играх была одержана Объединенной командой СНГ в Альбервиле в 1992 году. Ранее советская сборная семь раз побеждала на Олимпиадах (1956, 1964, 1968, 1972, 1976, 1984, 1988).

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.

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