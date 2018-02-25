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Исинбаева: тренер российских хоккеистов Знарок - настоящий герой нашего времени

Спорт
25 февраля, 14:03 UTC+3 ПХЁНЧХАН /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Российские хоккеисты в овертайме обыграли сборную Германии со счетом 4:3 в финале зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане и завоевали золотые медали впервые за 26 лет

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Елена Исинбаева

Елена Исинбаева

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Олег Знарок, тренер российских хоккеистов, завоевавших золото Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане, это настоящий герой нашего времени - человек железной выдержки и холодной крови. Таким мнением с ТАСС поделилась олимпийская чемпионка, член комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета Елена Исинбаева.

Российские хоккеисты в овертайме обыграли сборную Германии со счетом 4:3 в финале зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане и завоевали золотые медали впервые за 26 лет.

"Безумно счастлива за Павла Дацюка и Илью Ковальчука - они завоевали золото, - подчеркнула Исинбаева. - Но в десятикратном размере я рада за Олега Знарка - человека железной выдержки и холодной крови, это настоящий герой нашего времени. Я только могу представить, что скрывалось за его спокойствием, что он чувствовал, когда играла его команда. Людям спорта эти эмоции хорошо знакомы".

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Исинбаева отметила спортивную злость российских хоккеистов. "Наконец-то наши герои завоевали золото Олимпиады, долгожданное для нашей страны в такой сложной ситуации. Мы не верили, что они могут проиграть - действовали четко, нацелено, по-спортивному зло всю Олимпиаду, было видно - всех порвут у себя на пути. Сегодня гулять будет вся страна - заслуженная победа, реальная!" - подчеркнула Исинбаева.

"Ребята, спасибо за радость, вы были великолепны. Пусть первая забитая нам шайба стала настоящим шоком, но смогли собраться, а уж когда на последней минуте сравняли счет, я сорвала голос. В дополнительном времени всей семьей как на иголках сидели - это как рулетка, все могла решить шальная шайба", - рассказала она.

Олимпийская чемпионка отметила игру Никиты Гусева, Кирилла Капризова и Ивана Телегина. "Гусев великолепно провел всю Олимпиаду, давал верные пасы, и в финале именно с его паса Капризов забил победную шайбу. Телегин - настоящий трудяга. Все большие молодцы!" - отметила Исинбаева.

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