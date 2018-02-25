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Грузинский сумоист, выигравший Кубок императора Японии, награжден Орденом Чести

Спорт
25 февраля, 14:05 UTC+3 ТБИЛИСИ ТБИЛИСИ 25, февраля. /ТАСС

Леван Горгадзе заявил, что для него "большая честь получить Орден Чести - одну из высших наград Грузии"

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ТБИЛИСИ, 25 февраля. /ТАСС/. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, ставший победителем Кубка императора Японии, награжден Орденом Чести - одной из высших государственных наград Грузии. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба президента Грузии.

В сообщении сказано, что "по решению президента Грузии Георгия Маргвелашвили сумоист Леван Горгадзе награжден Орденом Чести". "Этой награды Леван Горгадзе удостоен за успешное представление Грузии на международной арене и популяризацию страны", - сообщила пресс-служба. Отмечается, что "посол Грузии в Японии Леван Цинцадзе передал в Токио этот орден Левану Горгадзе".

Сам Леван заявил, что для него "большая честь получить Орден Чести - одну из высших наград Грузии".

31-летний Горгадзе, выступающий под псевдонимом Тотиносин, 27 января выиграл Кубок императора Японии, став третьим европейцем за всю историю профессионального сумо, которому удалось это сделать, после Котоосю из Болгарии (2008) и Баруто из Эстонии (2012).

Горгадзе родился 13 октября 1987 года в древней столице Грузии - в городе Мцхета (20 км от Тбилиси), с детства занимался разными видами единоборств. В 16-летнем возрасте стал призером юношеского чемпионата Европы по дзюдо, а через год выиграл молодежное первенство Европы по самбо. Горгадзе, которого называют грузинским богатырем, весит более 170 кг при росте 192 см. В высшем дивизионе он также трижды показывал результат дзюн-юсё (вице-чемпион).

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