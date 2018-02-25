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Тренер: Еременко не попал на ОИ, поскольку не вошел в список хоккеистов, одобренный МОК

Спорт
25 февраля, 14:07 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 25, февраля. /ТАСС

Рашит Давыдов отметил, что хоккеист был претендентом на поездку на Олимпийские игры

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Александр Еременко

Александр Еременко

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Тренерский штаб команды олимпийских атлетов из России не взял на Олимпиаду вратаря московского "Динамо" Александра Еременко, поскольку его не было в расширенном списке хоккеистов, приглашенных Международным олимпийским комитетом (МОК). Об этом журналистам рассказал тренер вратарей российской команды Рашит Давыдов.

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Еременко участвовал в составе резервной команды в Кубке Германии, проходившем в ноябре. Основным вратарем команды олимпийских атлетов из России на Играх в Пхёнхчане стал Василий Кошечкин.

"Сашку Еременко вызывали на ноябрьский сбор, я специально приезжал в Германию на турнир, и мы видели, что Еременко играл здорово. Теперь я могу сказать, почему мы его не вызывали на Олимпиаду, хотя было очень много вопросов по этому. Он здорово играл, был претендентом на поездку на Игры, - сказал Давыдов. - Он здорово сыграл против США на турнире в Германии, но потом нам пришло сообщение, что он не вошел в наш расширенный список игроков, и для нас это было ударом".

Еременко участвовал в составе сборной России на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. МОК перед Играми не допустил до их участия защитников Алексея Береглазова, Антона Белова и Михаила Науменкова, а также форвардов Сергея Плотникова и Валерия Ничушкина.

Российские хоккеисты в овертайме обыграли сборную Германии со счетом 4:3 в финале олимпийского турнира и завоевали золотые медали впервые за 26 лет.

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