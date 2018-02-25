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Вяльбе: ряд регионов России сделал огромный шаг вперед в развитии лыжных гонок

Спорт
25 февраля, 14:24 UTC+3 ПХЁНЧХАН /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Президент ФЛГР отметила, что российские лыжники прошли подготовку в лыжном центре поселка Вершина Тёи

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе

© Владимир Гердо/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. За последние восемь лет в ряде регионов России наметились огромные сдвиги в развитии лыжных гонок. Об этом журналистам заявила трехкратная олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

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Российские лыжники в Пхёнчхане отдали только одну медаль олимпийского марафона

Российские лыжники завоевали восемь медалей на Олимпиаде-2018 в Южной Корее. При этом команда выступала в Пхёнчхане молодым составом, без многих лидеров, включая Александра Легкова и Сергея Устюгова.

"Хочу заметить, что за те восемь лет, что я работаю, в некоторых регионах нашей страны я вижу огромные сдвиги, - сказала Вяльбе. - Конечно, в основном это происходит там, где главное лицо региона хочет развивать лыжи, где строятся новые центры".

"Вся молодежь, которая выступала на Играх в Южной Корее, прошла через лыжный центр в поселке Вершина Тёи, - добавила глава ФЛГР. - Эта база нам сложно давалась, но сейчас, все кто туда приезжает на вкатывание к сезону, отмечают, как все здорово и прекрасно организовано. В том числе и Юрий Бородавко (тренер Александра Большунова, Дениса Спицова, Алексея Червоткина, Натальи Непряевой - прим. ТАСС)".

"Я не говорю, что везде должны быть такие огромные центры, всем регионам бежать за Тюменью не надо, - добавила она. - Сейчас сильно развивается Татарстан, у которого есть собственный воспитанник Андрей Ларьков. Андрей, я считаю, наконец, поверил в себя. Так мы все вместе вносим свой маленький вклад в то, чтобы у России был результат".

Олимпиада-2018 завершилась 25 февраля.

Полный текст интервью с Еленой Вяльбе читайте на сайте ТАСС

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