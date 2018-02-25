Фигуристы Столбова и Климов пропустят чемпионат мира из-за травмы спортсменки

ТАСС, 25 февраля. Олимпийские чемпионы командного турнира по фигурному катанию в Сочи Ксения Столбова и Федор Климов не выступят на предстоящем чемпионате мира, который пройдет в Милане, из-за травмы Столбовой. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.

"С большим сожалением вынуждена объявить, что сезон для меня закончен, я не смогу участвовать на чемпионате мира в Милане. Но препятствия являются временными, у меня никогда не было недостатка в мотивации. Я скоро вернусь и буду готова достичь новых целей в своей карьере", - написала Столбова, сопроводив сообщение фотографией со своей загипсованной ногой.

With my big regret I have to announce that the season is over and I will not be able to participate at the World Championship. in Milan. But boundaries and obstacles are just temporary. I still have so much more to give and I never had a lack of motivation. I will be back on my feet soon and ready to reach new goals in my skating career. Looking forward for it !!! Публикация от ŠTØLBØVÅ (@stolbova_ksenia) Фев 25, 2018 в 2:40 PST

Международный олимпийский комитет не позволил Столбовой выступить на Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане, спортсменка не получила приглашения на Игры. Пара приняла решение не лететь на предолимпийский сбор со сборной, чтобы сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира, который пройдет с 21 по 25 марта в Милане. Ранее тренер спортивной пары Нина Мозер сообщила ТАСС, что Столбова и Климов планировали завершить карьеру выступлением на чемпионате мира.

26-летняя Столбова и 27-летний Климов также являются серебряными призерами Олимпиады-2014 в Сочи в соревнованиях спортивных пар, где они проиграли только своим соотечественникам Татьяне Волосожар и Максиму Транькову. В 2014 году на чемпионате мира они завоевали серебро, проиграв только пятикратным чемпионам мира из Германии Алене Савченко и Робину Шолковы. Столбова и Климова три раза становились серебряными и один раз бронзовыми призерами чемпионатов Европы (2012, 2014, 2015, 2018). На всех четырех турнирах они оставались позади российских пар.

Фигуристы в 2013 году победили на зимней Универсиаде и заняли второе место в финале серии Гран-при в сезоне-2014/15. В сезоне-2015/16 Столбова и Климов победили в финале Гран-при, набрав по сумме двух программ 229,44 балла. Только четыре пары в истории фигурного катания набирали более высокие баллы.