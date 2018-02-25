Фигуристы Столбова и Климов пропустят чемпионат мира из-за травмы спортсменки

ТАСС, 25 февраля. Олимпийские чемпионы командного турнира по фигурному катанию в Сочи Ксения Столбова и Федор Климов не выступят на предстоящем чемпионате мира, который пройдет в Милане, из-за травмы Столбовой. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.
"С большим сожалением вынуждена объявить, что сезон для меня закончен, я не смогу участвовать на чемпионате мира в Милане. Но препятствия являются временными, у меня никогда не было недостатка в мотивации. Я скоро вернусь и буду готова достичь новых целей в своей карьере", - написала Столбова, сопроводив сообщение фотографией со своей загипсованной ногой.
With my big regret I have to announce that the season is over and I will not be able to participate at the World Championship. in Milan. But boundaries and obstacles are just temporary. I still have so much more to give and I never had a lack of motivation. I will be back on my feet soon and ready to reach new goals in my skating career. Looking forward for it !!!
Международный олимпийский комитет не позволил Столбовой выступить на Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане, спортсменка не получила приглашения на Игры. Пара приняла решение не лететь на предолимпийский сбор со сборной, чтобы сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира, который пройдет с 21 по 25 марта в Милане. Ранее тренер спортивной пары Нина Мозер сообщила ТАСС, что Столбова и Климов планировали завершить карьеру выступлением на чемпионате мира.
26-летняя Столбова и 27-летний Климов также являются серебряными призерами Олимпиады-2014 в Сочи в соревнованиях спортивных пар, где они проиграли только своим соотечественникам Татьяне Волосожар и Максиму Транькову. В 2014 году на чемпионате мира они завоевали серебро, проиграв только пятикратным чемпионам мира из Германии Алене Савченко и Робину Шолковы. Столбова и Климова три раза становились серебряными и один раз бронзовыми призерами чемпионатов Европы (2012, 2014, 2015, 2018). На всех четырех турнирах они оставались позади российских пар.
Фигуристы в 2013 году победили на зимней Универсиаде и заняли второе место в финале серии Гран-при в сезоне-2014/15. В сезоне-2015/16 Столбова и Климов победили в финале Гран-при, набрав по сумме двух программ 229,44 балла. Только четыре пары в истории фигурного катания набирали более высокие баллы.