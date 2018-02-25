Российские хоккеисты выиграли валидольный финал и вернули стране золото ОИ спустя 26 лет

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами, переиграв в финале немцев со счетом 4:3 в овертайме. Олимпийское золото вернулось к отечественной команде спустя 26 лет.

Российские хоккеисты были однозначными фаворитами финала. Это было очевидно и немцам, которые честно признавались, что объективно могут выиграть у россиян лишь один матч из десяти. Как бы то ни было, эта победа стала самой сложной для россиян на всей Олимпиаде.

Ход финального матча очень напоминал полуфинал с чехами. Россияне владели преимуществом, больше бросали, но забить не получалось. Впрочем, было четкое ощущение, что это давление будет только нарастать и в конечном счете воплотится в заброшенные шайбы, как это было в игре с чехами. Немцы же пытались отвечать контратаками, однако действительно серьезных проблем вратарю Василию Кошечкину не доставляли.

Счет был открыт за полсекунды до первого перерыва, когда Вячеслав Войнов точно щелкнул после скидки Никиты Гусева. Эта шайба нисколько не сломила немцев. На второй период они вышли как ни в чем не бывало, и даже сравняли счет. Не очень удачно в этом эпизоде сыграл вратарь Василий Кошечкин, пропустивший шайбу между ног.

Вряд ли кто-то мог предположить, что на третий период команды выйдут при равном счете. Паники у россиян не было, но чувствовалось, что напряжение нарастает. Казалось, что его снял Гусев, броском с острого угла выведший команду вперед, но это было только начало настоящего триллера. Эта шайба не то, что не сломила немцев, а наоборот - через несколько минут уже они вели в счете.

Более того, за две минуты с небольшим до конца россияне остались в меньшинстве. В кризисной ситуации главный тренер Олег Знарок снял вратаря и выпустил на лед Гусева, который за 55 секунд до сирены сравнял счет и перевел встречу в овертайм. В дополнительное время Гусев выступил в роли ассистента, "золотую" шайбу забросил Кирилл Капризов.

Сбылись мечты детства

Главный герой финала Гусев был предельно скромен при общении с журналистами. "Героем страны или спасителем я себя не чувствую. Все молодцы, каждый внес свой вклад в общее дело", - сказал он.

Впервые за весь турнир с журналистами пообщался Кошечкин, который поделился секретом уверенности в себе. "После третьей пропущенной шайбы я уже ни о чем не думал, все равно был уверен в победе. Потому что сегодня мне приснилось, что мы наденем золотые медали. Поэтому я был уверен", - сказал он.

"Исполнилась моя мечта детства. Это не описать словами. Счастье было на льду, счастье было выиграть со своей семьей и со своей командой", - добавил Кошечкин.

Если практически для всех игроков эта Олимпиада стала первой в карьере, то Павел Дацюк и Илья Ковальчук шли к этому золоту долгих 16 лет, для обоих эти Игры стали пятыми. "Выиграли с божьей помощью; когда счет стал 2:3, на скамейке сердце остановилось. Была мечта, стремился, а теперь ее нет, надо новую придумывать", - сказал Дацюк, который к победам на чемпионате мира и в Кубке Стэнли добавил олимпийское золото и вошел в "Тройной золотой клуб".

"Этим золотом Игр я ответил на все ваши вопросы, господа журналисты. Этот матч для меня был самым важным в жизни. Перед игрой я сильно нервничал, и мое спокойствие было маской", - рассказал после матча главный тренер Олег Знарок,

Сезон в интересах сборной

Федерация хоккея России вместе с Континентальной хоккейной лигой полностью посвятили этот сезон подготовке национальной команды к Олимпиаде. К примеру, олимпийская сборная в августе провела турнир в Сочи, в котором приняли участие многие будущие олимпийцы. Непосредственная подготовка к Играм началась еще в январе. Чемпионат КХЛ взял паузу раньше, чем все остальные первенства в Европе, так что игроки имели достаточно времени сыграться и привести к общему знаменателю физические кондиции.

За неделю до отлета в Южную Корею команда провела недельный сбор в Новогорске, дважды сыграла в Парке Легенд, а неделю до старта на Играх тренировалась под Сеулом. Венчал подготовку товарищеский матч со сборной Южной Кореи. Разгромом со счетом 8:1 в основное время дело не закончилось - соперники и буллиты побили, и в усеченных составах в овертайме поиграли. Как оказалось, этот навык пригодился россиянам в самый ответственный момент.

Хоккей на Олимпиаде начался почти через неделю после официального открытия, когда Игры уже набрали ход. Старт для российских хоккеистов получился сенсационно неудачным. Беды ничего не предвещало - первый период матча со словаками команда начала мощно и забросила две шайбы за пять минут. Но затем словаки не только отыгрались, но выиграли со счетом 3:2.

Главное, что игроки и тренеры сделали правильные выводы из этого поражения, никто не запаниковал. После поражения от словаков тренерский штаб перетряхнул звенья, и из состава выпали нападающий Вадим Шипачев и защитник Алексей Марченко. После этого изменений в составе уже не было, оставшиеся пять матчей команда провела в неизменных сочетаниях.

Ковальчук - самый ценный, Гусев - самый результативный

Россияне выправили положение в группе, одержав уверенные победы над словенцами (8:2) и американцами (4:0). Это позволило не только занять первое место в группе и напрямую выйти в четвертьфинал, но и получить лишний день отдыха. Команда играла, как по накатанному - рационально и правильно. Например, в игре с норвежцами в четвертьфинале (6:1) ставка была сделана на стартовый штурм, учитывая, что соперник провел сложный матч накануне.

Полуфинал с чехами оправдал ожидания - соперник навязал плотный хоккей, опасно контратаковал, но так и не пробил Кошечкина. В середине второго периода россияне забросили две шайбы с минимальным интервалом, фактически решив исход матча. Как оказалось, самый сложный матч был впереди.

Набрав четыре очка в финале, Гусев стал самым результативным игроком турнира (4 шайбы, 8 передач). "Гусев по ходу Олимпиады превратился в лидера команды, он доминировал на площадке", - так оценил игру форварда двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Самым ценным игроком Олимпиады, согласно опросу журналистов, был признан Ковальчук. "Рад, что мне дали звание лучшего игрока, но сейчас это все второстепенно. В нашей команде лучшим можно было назвать каждого", - сказал он.

Подвел итог Олимпиады и первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг. "Эта победа очень важна с точки зрения развития хоккея. К следующей Олимпиаде мы должны выглядеть по-другому относительно показателей количества катков и игроков в стране. И тогда я уверен, что мы сможем повторить успех и выиграть золото в Пекине", - сказал Ротенберг.