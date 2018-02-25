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Захарова: чем больше запрещают русским на Олимпиаде, тем сильнее самосознание россиян

Спорт
25 февраля, 14:47 UTC+3

Российские хоккеисты обыграли сборную Германии со счетом 4:3 в финале зимних Олимпийских игр и завоевали золотые медали впервые за 26 лет

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МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Чем больше запрещают русским на Олимпиаде-2018, тем сильнее становится самосознание россиян. Так прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова победу российских хоккеистов в Пхёнчхане.

"Они думали, что, запретив национальную символику, они испортят русским праздник? Главное, чтобы они так думали и дальше, - написала дипломат на своей странице в Facebook. - Чем больше запрещают, тем сильнее национальное самосознание".

Российские хоккеисты обыграли сборную Германии со счетом 4:3 в финале зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане и завоевали золотые медали впервые за 26 лет. Из-за решения Международного олимпийского комитета приостановить членство Олимпийского комитета России спортсмены выступали под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России. Во время награждения под звуки олимпийского гимна хоккеисты и российские болельщики произносили слова гимна России. 

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Захарова, Мария Владимировна
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