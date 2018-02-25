Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.02:
$ 56.76
€ 69.63
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

NY Post назвала российских хоккеистов, выигравших ОИ-2018, "командой без страны"

Спорт
25 февраля, 14:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, февраля. /ТАСС

В последний день Олимпиады российские хоккеисты в финале олимпийского турнира обыграли сборную Германии со счетом 4:3

Поделиться
Материал из 1 страницы
Российские хоккеисты

Российские хоккеисты

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 25 февраля. Американская газета New York Post назвала российских хоккеистов, одержавших победу в олимпийском хоккейном турнире в южнокорейском Пхёнчхане, "командой без страны". Соответствующий материал опубликован в воскресенье.

В последний день Олимпиады российские хоккеисты в финале олимпийского турнира обыграли сборную Германии со счетом 4:3. Электронная версия New York Post опубликовала на своем сайте материал по итогам данного матча с заголовком "Команда без страны выигрывает золото хоккейного олимпийского турнира" (A team without a country wins hockey gold). Газета также опубликовала ссылку на заметку в своем аккаунте Twiiter с точно таким же заголовком.

Материал газеты вызвал широкий резонанс среди пользователей Twitter. В частности, пользователь с никнеймом vladmonreal написал "Россия без флага, США без команды" в комментариях к записи NY Post. Сборная США выбыла из олимпийского хоккейного турнира на стадии четвертьфинала, проиграв чехам (2:3). Пользователь Екатерина Боброва отметила, что "все люди в мире знают, кто эти парни и вы [New York Post] знаете".

Российские спортсмены, в том числе российские хоккеисты, выступали на Играх-2018 под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России из-за отстранения Олимпийского комитета России (ОКР). Членство ОКР будет восстановлено после того, как антидопинговые службы подтвердят отсутствие новых нарушений со стороны российских спортсменов на Олимпиаде в Пхёнчхане. Ранее на Играх-2018 виновными в нарушении антидопинговых правил были признаны керлингист Александр Крушельницкий и бобслеистка Надежда Сергеева.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: мощный взрыв прогремел в продовольственном магазине в английском Лестере
2
Российские хоккеисты спели гимн РФ во время награждения
3
Samsung представил новые смартфоны Galaxy S9 и S9+
4
Старейший экскурсовод Петербурга — о халтуре, большевиках и слезах китайских туристов
5
Самые обидные и впечатляющие падения на Олимпиаде-2018
6
Израильский истребитель F-16 был сбит ПВО Сирии из-за ошибки пилотов
7
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
Темы дня
Новости партнеров
Реклама