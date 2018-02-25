NY Post назвала российских хоккеистов, выигравших ОИ-2018, "командой без страны"

ТАСС, 25 февраля. Американская газета New York Post назвала российских хоккеистов, одержавших победу в олимпийском хоккейном турнире в южнокорейском Пхёнчхане, "командой без страны". Соответствующий материал опубликован в воскресенье.

В последний день Олимпиады российские хоккеисты в финале олимпийского турнира обыграли сборную Германии со счетом 4:3. Электронная версия New York Post опубликовала на своем сайте материал по итогам данного матча с заголовком "Команда без страны выигрывает золото хоккейного олимпийского турнира" (A team without a country wins hockey gold). Газета также опубликовала ссылку на заметку в своем аккаунте Twiiter с точно таким же заголовком.

A team without a country wins hockey gold https://t.co/qUFkF31SRg pic.twitter.com/4nwYICl1p9 — New York Post (@nypost) 25 февраля 2018 г.

Материал газеты вызвал широкий резонанс среди пользователей Twitter. В частности, пользователь с никнеймом vladmonreal написал "Россия без флага, США без команды" в комментариях к записи NY Post. Сборная США выбыла из олимпийского хоккейного турнира на стадии четвертьфинала, проиграв чехам (2:3). Пользователь Екатерина Боброва отметила, что "все люди в мире знают, кто эти парни и вы [New York Post] знаете".

Российские спортсмены, в том числе российские хоккеисты, выступали на Играх-2018 под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России из-за отстранения Олимпийского комитета России (ОКР). Членство ОКР будет восстановлено после того, как антидопинговые службы подтвердят отсутствие новых нарушений со стороны российских спортсменов на Олимпиаде в Пхёнчхане. Ранее на Играх-2018 виновными в нарушении антидопинговых правил были признаны керлингист Александр Крушельницкий и бобслеистка Надежда Сергеева.

all the people in the world know who these guys are. and you know. — Екатерина Боброва (@bobrova_kate) 25 февраля 2018 г.