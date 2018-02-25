Володин уверен, что победа российских хоккеистов войдет в историю Олимпийского движения

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил российских хоккеистов с победой в финале турнира в Пхёнчхане и выразил уверенность, что этот матч войдет в историю Олимпийского движения.

"Поздравляю нашу команду с замечательной победой в финале хоккейного турнира в Пхёнчхане, - заявил в воскресенье спикер, слова которого приводит думское управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ. - Уверен, эта игра станет одной из ярких страниц Олимпиады-2018 и войдет в историю Олимпийского движения".

Российские хоккеисты в воскресенье в овертайме обыграли сборную Германии со счетом 4:3 в финале зимних Олимпийских игр и завоевали золотые медали впервые за 26 лет. Отечественные хоккеисты в девятый раз стали олимпийскими чемпионами. Последняя до сегодняшней победа на Играх была одержана Объединенной командой СНГ в Альбервиле в 1992 году. Ранее советская сборная семь раз побеждала на Олимпиадах (1956, 1964, 1968, 1972, 1976, 1984, 1988).

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.