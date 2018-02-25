Российские спортсмены завоевали 17 медалей на Олимпиаде в Пхёнчхане

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Команда олимпийских атлетов из России завоевала 17 медалей на закрывающихся в воскресенье в южнокорейском Пхёнчхане зимних Олимпийских играх. Золотые награды выиграли фигуристка Алина Загитова и мужская хоккейная команда олимпийских атлетов из России, в овертайме победив сборную Германии со счетом 4:3.

Российские спортсмены завершили Олимпиаду золотыми медалями в хоккее, завоевав все "свое" золото - главными фаворитами Олимпийских игр они считались именно в женском фигурном катании и мужском хоккейном турнире. На счету россиян в Пхёнчхане немало неожиданных медалей в других дисциплинах, особенно отличились лыжники, на счету которых почти половина российских наград Олимпиады - восемь.

Ввиду отстранения Олимпийского комитета России за нарушения антидопинговых правил на Играх в Сочи россияне выступали в Пхёнчхане под олимпийским флагом, представляя команду олимпийских атлетов из России, при этом приглашения на Игры от Международного олимпийского комитета (МОК) не получили несколько десятков ведущих спортсменов.

По общему количеству наград российские спортсмены уступили лишь соперникам из Норвегии, Германии, Канады, США и Нидерландов, завоевав медали в семи видах спорта. На счету команды олимпийских атлетов из России две золотые медали, шесть серебряных и девять бронзовых. Серебро завоевали Евгения Медведева (фигурное катание), фигуристы в командном турнире, Никита Трегубов (скелетон), Александр Большунов (лыжная гонка на 50 км классическим стилем), мужская лыжная эстафетная команда и мужская лыжная команда в спринте свободным стилем. Бронза на счету Семена Елистратова (шорт-трек, 1500 м), Юлии Белоруковой (лыжи, спринт классическим стилем), Александра Большунова (лыжи, спринт классическим стилем), Дениса Спицова (лыжи, 15 км), Натальи Ворониной (конькобежный спорт, 5000 м), женской лыжной эстафетной команды, Ильи Бурова (фристайл, акробатика), Сергея Ридзика (фристайл, ски-кросс) и Андрея Ларькова (лыжная гонка на 50 км классическим стилем).

В неофициальном общем зачете победили норвежцы, установившие новый рекорд по количеству медалей на одной зимней Олимпиаде - 39 (14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых). 14 золотых медалей выиграли и спортсмены из Германии - при 10 серебряных и семи бронзовых. 11 золотых наград у канадцев, которые также завоевали восемь серебряных и 10 бронзовых медалей. Команда олимпийских атлетов из России стала в неофициальном зачете 13-й.

Восемь медалей команды Вяльбе

Лыжные гонки - вотчина многократной олимпийской чемпионки Елены Вяльбе, которая в Пхёнчхане не могла присутствовать в качестве официального лица - президента Федерации лыжных гонок России и тренера национальной команды. Вяльбе ходила на соревнования на трибуну к болельщикам и стала свидетелем восьми медалей российских лыжников - и это несмотря на выступление практически молодежным составом в отсутствие лидеров Сергея Устюгова, Александра Легкова, Максима Вылегжанина, Евгения Белова и других. И пусть составить конкуренцию норвежцам, которые выиграли семь золотых наград в лыжных гонках, Александр Большунов и товарищи пока не могут, перспективы у этой команды очень большие.

В 2014 году на счету российских лыжников было золото - в марафонской гонке на 50 км его выиграл Легков, но всего пять медалей, причем ни одной у женщин. В Пхёнчхане девушки завоевали бронзу в эстафете, а Юлия Белорукова стала третьей в спринте.

Главным российским героем Олимпиады стал 21-летний Александр Большунов, который выиграл медали в каждой гонке, где принимал участие. Четырех медалей на одних Играх ранее не было ни у одного российского лыжника. При этом Большунов становился призером как в спринте, так и в 50-километровом марафоне, которые бежал классическим стилем, тогда как в командном спринте с Денисом Спицовым - "коньком".

Золотые медали принесли фигурное катание и хоккей - поражения российских девушек или мужской хоккейной сборной стали бы неприятными сенсациями. И если Загитова с Медведевой не дали повода беспокоиться - как и ожидалось, они шансов конкуренткам не оставили и разыграли золото и серебро между собой, то хоккеисты оказались на грани провала. Не сравняй Никита Гусев счет в финале с немцами за минуту до конца основного времени, подопечные Олега Знарка "вошли" бы в историю, проиграв команде, которая ранее никогда не играла в олимпийских финалах.

Однако, как и во многих других олимпийских финалах Пхёнчхана, победил сильнейший, - российские хоккеисты считались фаворитами, класс игроков Континентальной хоккейной лиги все-таки выше, чем у представителей чемпионата Германии, для которых выход в четвертьфинал чемпионатов мира считается достижением. На пятой Олимпиаде Павел Дацюк и Илья Ковальчук выиграли-таки золото, тогда как автору победной шайбы в овертайме Кириллу Капризову хватило и одной Олимпиады - 20-летний форвард дебютировал на Играх.

Символично, что первое золото для России выиграла 15-летняя спортсменка, а лидерами команды, завоевавшей второе, были Дацюк и Ковальчук, дебютировавшие на Олимпийских играх в феврале 2002 года, - когда Загитова еще не родилась.

Перспективы есть, но не везде

Перспективы у российских олимпийцев неплохие, ведь даже в таких видах, как конькобежный спорт и шорт-трек, где не смогли выступить практически все лидеры сборной, были завоеваны медали. Причем если Семен Елистратов, выигравший в шорт-треке первую российскую медаль Пхёнчхана на дистанции 1500 м, - уже опытный спортсмен и олимпийский чемпион Сочи, то 23-летняя конькобежка Наталья Воронина дебютировала на Играх.

В скелетоне в отсутствие олимпийского чемпиона Александра Третьякова успешно выступил еще один молодой спортсмен - Никита Трегубов, который уступил лишь непобедимому южнокорейцу Юн Сун Пину. Две медали выиграны во фристайле - Илья Буров и Сергей Ридзик завоевали бронзу в акробатике и ски-кроссе.

Однако в некоторых видах российские спортсмены возвращаются домой без медалей, причем это не только такие дисциплины, как прыжки на лыжах, горнолыжный спорт или лыжное двоеборье, где призовые места стали бы настоящим чудом. Увы, в Пхёнчхане в этот ряд стал и биатлон, где даже в полном составе российская сборная вряд ли могла рассчитывать на серьезные успехи. Похожая ситуация сложилась и в бобслее, тогда как в санном спорте в Пхёнчхане выступили сильнейшие российские спортсмены Семен Павличенко и Роман Репилов, но неудачно.

При этом как в биатлоне, так и в бобслее с санным спортом общее олимпийское напряжение переросло во внутрикомандные склоки и взаимные обвинения. Так что в этих видах не исключены изменения в руководстве или тренерском составе.

От допинга не убереглись

Именно в бобслее произошел и один из двух случаев применения допинга российским спортсменом - Надежда Сергеева, которая показала лишь 12-й результат, была уличена в употреблении запрещенного вещества триметазидин. Результат спортсменки был аннулирован, российская сторона признала халатность с ее стороны, однако этот инцидент в итоге серьезно повлиял на воскресное решение исполкома МОК, который так и не восстановил статус Олимпийского комитета России и не разрешил российским спортсменам пройти на церемонии закрытия Игр под флагом страны.

Возможно, случай с Сергеевой и не был бы учтен исполкомом, однако ранее в употреблении запрещенного препарата мельдоний был уличен еще и керлингист Александр Крушельницкий - ему с партнером по команде и супругой Анастасией Брызгаловой даже пришлось сдать бронзовые медали в дисциплине дабл-микст.

Если в произошедшем с Сергеевой вина самой спортсменки очевидна, то дело Крушельницкого покрыто тайной. Российская сторона не стала отрицать факт наличия мельдония в его организме, однако как туда попал запрещенный препарат, так и осталось неясно. Крушельницкий заявил, что никогда умышленно не принимал допинг, так что не исключается и версия, что препарат был спортсмену подсыпан.

Положительные допинг-пробы также были зафиксированы и у ряда представителей других стран. Словенский хоккеист Жига Еглич и японский шорт-трекист Кэй Сайто попались на применении запрещенных веществ и были выселены из Олимпийской деревни.

В воскресенье исполком МОК вынес решение отложить восстановление статуса ОКР - до полной проверки всех допинг- проб российских спортсменов. На церемонии закрытия Игр российская делегация вновь прошла под олимпийским флагом, который пронес волонтер, - как и на открытии Игр 9 февраля.

Звезды подтвердили класс

Любителей спортивных сенсаций можно лишь пожалеть - Олимпиада в Пхёнчхане закончилась, больших неожиданностей так и не принеся. XXIII зимние Игры стали настоящим праздником для фаворитов, победы "темных лошадок" здесь можно пересчитать по пальцам. В заключительной гонке Олимпиады - 30-километровом марафоне свободным стилем - свое восьмое золото выиграла норвежская лыжница Марит Бьорген, на счету которой стало 15 олимпийских медалей - из Пхёнчхана она увозит сразу пять наград, из них золото в эстафете и гонке на 30 км. Как и Большунов, Бьорген если выходила на старт, то забирала медаль, при этом через месяц ставшей легендой мирового спорта норвежке исполнится 38 лет.

Однако у Норвегии появился и молодой герой - трехкратным олимпийским чемпионом стал 21-летний Йоханнес Клэбо. Но его успехи также сенсацией не назовешь - в нынешнем сезоне он выиграл девять этапов Кубка мира.

Олимпийскими чемпионами в Пхёнчхане стали многие спортсмены, которые своими выступлениями в предыдущие годы заслужили статус великих. Австрийский горнолыжник Марцель Хиршер к шести Кубкам мира, наконец, может приложить олимпийское золото. Биатлонист Мартен Фуркад выиграл три золотых медали, став пятикратным олимпийским чемпионом, тогда как белоруска Дарья Домрачева привела свою команду к победе в эстафете, став самой титулованной спортсменкой в истории этого вида спорта. Подтвердили статус лидеров мирового биатлона Йоханнес Бё, Лаура Дальмайер и Анастасия Кузьмина, которые тоже едут домой в "золотом" статусе.

Невероятной стала победа в соревновании спортивных пар в фигурном катании Алены Савченко и Брюно Массо из Германии. 34-летняя Савченко участвовала в пятой Олимпиаде и, наконец, сумела выиграть золото. Стала олимпийской чемпионкой и итальянская шорт-трекистка Арианна Фонтана, которая на трех предыдущих Олимпиадах выиграла пять медалей, причем первую, в 2006 году в Турине, - в 15 лет.

Ледецкая победила и на лыжах, и на доске

Чешка Эстер Ледецкая и вовсе стала легендой - впервые одна спортсменка выиграла золото в двух разных видах спорта на одной Олимпиаде. Победив в горнолыжной дисциплине "супергигант", она затем не оставила никому шансов в сноуборде - в параллельном гигантском слаломе.

Не остался без золота и знаменитый конькобежец из Нидерландов Свен Крамер, который победил на дистанции 5000 м. Как и ожидалось, голландцы лучше всех выступили в этом виде спорта - семь золотых медалей. По три золота в лыжном двоеборье, бобслее и санном спорте у сборной Германии, - и это тоже легко прогнозировалось. Хотя в санях случилась и едва ли не главная сенсация Игр, когда сильнейший саночник последних лет Феликс Лох в последней попытке упустил не только победу, но и медаль, а золото выиграл малоизвестный австриец Давид Гляйршер.

Во фристайле побеждали в основном канадцы, в сноуборде - американцы, золотую медаль выиграл знаменитый "Летающий Помидор" Шон Уайт, одержавший третью олимпийскую победу в хаф-пайпе - в 31 год.

В воскресенье Олимпиада в Пхёнчхане закроется, а олимпийский флаг передан Пекину. Следующие зимние Игры в 2022 году также пройдут в Азии, - как и летняя Олимпиада в 2020 году в Токио.