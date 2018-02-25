Карелин: российские спортсмены приняли верное решение, поехав выступать на ОИ

ПХЁНХЧАН /Южная Корея/, 25 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российские спортсмены приняли правильное решение, поехав на Олимпиаду в Пхёнчхан, несмотря на унизительные условия, в которые был поставлен российский спорт. Таким мнением с ТАСС поделился трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.

Российские спортсмены завоевали 17 наград на Олимпиаде в Пхёнчхане: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых. Чемпионами Олимпийских игр стала сборная России по хоккею и фигуристка Алина Загитова.

"Олимпиада завершилась, и сейчас я убежден в правильности решения нашей команды ехать и выступать, в верности решения государства их поддержать, - рассказал Карелин. - Спортсмены участвовали в Олимпиаде, несмотря на унизительные условия, в которые нас поставили загодя до турнира. Но Россия показала миру новые имена российского спорта. Чего стоят наш замечательные красавицы-фигуристки, добывшие медали в командном и одиночном турнирах", - подчеркнул Карелин.

Карелин отметил успехи российских лыжников. "Я не люблю обсуждения стратегий развития, не сторонник выражения "бронза с золотым отливом". Просто наши лыжники четко продемонстрировали на этих Играх - чем сложнее условия, тем лучше они выступают", - отметил Карелин.

Хоккейный матч в заключительный день турнира, по мнению собеседника ТАСС, стал подарком всем болельщикам. В воскресенье российские хоккеисты в финале олимпийского турнира обыграли немцев со счетом 4:3 в дополнительное время. "Сегодня мы увидели в хоккее особую драматургию, она украсила весь хоккейный турнир, это подарок для болельщиков. Повторюсь - правильно сделали, что поехали".