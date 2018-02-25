Президент МОК Томас Бах объявил Олимпийские игры 2018 года закрытыми

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил закрытыми XXIII зимние Олимпийские игры 2018 года, которые проходили с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхёнчхане.

"За 17 дней Олимпийских игр мы показали, как спорт объединяет людей во всем мире и строит мосты, - сказал Бах на церемонии закрытия. - МОК будет продолжать олимпийский диалог даже после того, как мы погасим олимпийский огонь. Мы руководствуемся нашей верой в будущее. Эти Игры показали многое, они обращены к молодому поколению".

"Олимпийские игры - это игры новых горизонтов. Мы предлагаем каждому свою руку, чтобы объединиться в этой вере в будущее. Спортсмены, вы самые лучшие послы нашего оптимизма, спасибо вам за честную игру и конкурентный дух. Я торжественно объявляю эти Игры закрытыми", - объявил президент МОК.

Зимняя Олимпиада стала рекордной по количеству участников - 2925 спортсменов из 92 стран. Российские спортсмены выступали на Играх в статусе олимпийских атлетов из России и под олимпийским флагом. На Играх россияне завоевали 17 медалей (две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград). Золотые награды получили российские хоккеисты, победившие в финале сборную Германии (4:3), и фигуристка Алина Загитова в женском одиночном катании.

Следующие зимние Игры пройдут в Пекине в 2022 году.