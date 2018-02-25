Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.02:
$ 56.76
€ 69.63
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент МОК Томас Бах объявил Олимпийские игры 2018 года закрытыми

Спорт
25 февраля, 15:44 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 25, февраля. /ТАСС

Зимняя Олимпиада стала рекордной по количеству участников - 2925 спортсменов из 92 стран

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава МОК Томас Бах

Глава МОК Томас Бах

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил закрытыми XXIII зимние Олимпийские игры 2018 года, которые проходили с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхёнчхане.

"За 17 дней Олимпийских игр мы показали, как спорт объединяет людей во всем мире и строит мосты, - сказал Бах на церемонии закрытия. - МОК будет продолжать олимпийский диалог даже после того, как мы погасим олимпийский огонь. Мы руководствуемся нашей верой в будущее. Эти Игры показали многое, они обращены к молодому поколению".

Смотрите также

Карелин: российские спортсмены приняли верное решение, поехав выступать на ОИ

Президент МОК Томас Бах передал олимпийский флаг мэру Пекина

"Олимпийские игры - это игры новых горизонтов. Мы предлагаем каждому свою руку, чтобы объединиться в этой вере в будущее. Спортсмены, вы самые лучшие послы нашего оптимизма, спасибо вам за честную игру и конкурентный дух. Я торжественно объявляю эти Игры закрытыми", - объявил президент МОК.

Зимняя Олимпиада стала рекордной по количеству участников - 2925 спортсменов из 92 стран. Российские спортсмены выступали на Играх в статусе олимпийских атлетов из России и под олимпийским флагом. На Играх россияне завоевали 17 медалей (две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград). Золотые награды получили российские хоккеисты, победившие в финале сборную Германии (4:3), и фигуристка Алина Загитова в женском одиночном катании.

Следующие зимние Игры пройдут в Пекине в 2022 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: мощный взрыв прогремел в продовольственном магазине в английском Лестере
2
Российские хоккеисты спели гимн РФ во время награждения
3
Samsung представил новые смартфоны Galaxy S9 и S9+
4
Старейший экскурсовод Петербурга — о халтуре, большевиках и слезах китайских туристов
5
Израильский истребитель F-16 был сбит ПВО Сирии из-за ошибки пилотов
6
NY Post назвала российских хоккеистов, выигравших ОИ-2018, "командой без страны"
7
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
Темы дня
Новости партнеров
Реклама