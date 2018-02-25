Огонь Олимпиады 2018 года погашен на церемонии закрытия Игр

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Огонь XXIII зимней Олимпиады погашен в ходе церемонии закрытия Игр на Олимпийском стадионе в южнокорейском Пхёнчхане.

В соревнованиях приняли участие 2925 спортсменов из 92 стран, впервые на Олимпийских играх выступили атлеты из Малайзии, Сингапура, Эквадора, Эритреи, Нигерии и Косова. Особую квоту получила команда КНДР, которую представили 22 спортсмена, в том числе 12 участниц единой межкорейской женской хоккейной команды.

Российские спортсмены, выступавшие на Играх в статусе олимпийских атлетов из России, завоевали 17 медалей - две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых. Всего в соревнованиях приняли участие 168 российских спортсменов.

Олимпийские игры в Пхёнчхане проходили с 9 по 25 февраля. Следующая зимняя Олимпиада состоится в 2022 году в Пекине.