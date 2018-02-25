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Колобков: российские спортсмены участвовали в ОИ-2018 ради будущих поколений

Спорт
25 февраля, 16:49 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 25, февраля. /ТАСС

25 февраля состоялась церемония закрытия зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане

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Министр спорта РФ Павел Колобков

Министр спорта РФ Павел Колобков

© Владимир Гердо/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Спортсмены команды олимпийских атлетов из России участвовали в Играх 2018 года ради будущего всего российского спорта. Об этом ТАСС по телефону заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

25 февраля состоялась церемония закрытия зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. Команда олимпийских атлетов из России завоевала 17 медалей - две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых. Всего в соревнованиях приняли участие 168 российских спортсменов.

"Наши спортсмены приняли участие в Играх ради будущих поколений, ради будущего российского спорта. Они выступали и за себя, и за тех ребят, кто не смог поехать, и выступили отлично. Такое решение Международного олимпийского комитета (МОК допустил россиян до участия в ОИ только под олимпийским флагом - прим. ТАСС) не сможет сломить волю и характер российских спортсменов, которые они неоднократно продемонстрировали в Пхёнчхане. И сегодняшний хоккейный матч (россияне в финале обыграли немцев в овертайме со счетом 4:3) это еще раз доказал!" - заявил Колобков.

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"Я искренне горжусь тем, как на Играх выступила наша молодая команда, ведь большая часть из них дебютировала на Олимпиаде. Мы проделали огромную работу для их подготовки к этим стартам и они нас не разочаровали. Они все герои, без исключения! Несмотря на всю сложность ситуации, они показали твердый характер, силу воли и высокие результаты, эти Игры открыли много ярких имен", - отметил министр спорта.

В воскресенье МОК продлил отстранение Олимпийского комитета России (ОКР), решив, что членство российской организации будет восстановлено, как только антидопинговые службы подтвердят отсутствие новых нарушений со стороны российских спортсменов на Олимпийских играх. "Уверен, что на фоне вопроса по восстановлению членства ОКР победы наших ребят не померкнут", - подчеркнул Колобков.

Олимпийские игры в Пхёнчхане проходили с 9 по 25 февраля. Следующая зимняя Олимпиада состоится в 2022 году в Пекине.

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