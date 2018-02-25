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Ретивых и Матвеева выиграли лыжный спринт на Всероссийских спортивных соревнованиях

Спорт
25 февраля, 17:08 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 25, февраля. /ТАСС

В соревнованиях принимают участие спортсмены, которые не получили приглашение от МОК к участию в Олимпийских играх в Пхёнчхане

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Глеб Ретивых

Глеб Ретивых

© Артем Коротаев/ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 25 февраля. /ТАСС/. Лыжник Глеб Ретивых, представляющий Тюменскую область, стал победителем спринтерской гонки классическим стилем на Всероссийских спортивных соревнованиях, которые стартовали в субботу в Устьянском районе Архангельской области.

26-летний спортсмен показал результат 3 минуты 30,38 секунды. Вторым стал Александр Панжинский (Москва) - 3.30,82, третье место занял Андрей Парфенов (Тюменская область) - 3.31,81.

У женщин первой стала Наталья Матвеева, представляющая Москву и Рязанскую область. 31-летняя спортсменка, являющаяся в данной дисциплине серебряным призером чемпионата мира 2017 года, показала результат 4 минуты 4,53 секунды. Второе место заняла Евгения Шаповалова (Ханты- Мансийск), проигравшая победительнице 0,59 секунды. Бронза у представительницы Санкт-Петербурга Полины Некрасовой (+2,51).

В соревнованиях принимают участие спортсмены, которые не получили приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) к участию в Олимпийских играх в Пхёнчхане. Это Сергей Устюгов, Александр Легков, Максим Вылегжанин, Глеб Ретивых, Евгений Белов, Александр Бессмертных, Алексей Петухов, Никита Крюков, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко и др.

Участникам соревнований помогают более ста юных волонтеров - школьников Устьянского района. Право выступить в финале Кубка России получили 275 лыжников из 43 регионов. Соревнования по лыжным гонкам завершатся 3 марта.

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