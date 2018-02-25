Россиянки выиграли командный турнир на ЧЕ по стрельбе из пневматического оружия

ТАСС, 25 февраля. Россиянки Виталина Бацарашкина, Екатерина Коршунова и Маргарита Ломова стали победительницами чемпионата Европы по стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров в командном турнире. Соревнования проходят в венгерском Дьере.

В финале спортсменки победили команду Германии в составе Моники Карш, Карины Виммер и Сандры Райц со счетом 22:12. Бронзовые медали завоевала сборная Сербии, победившая в матче за третье место украинок.

Эта золотая медаль стала седьмой для сборной России на первенстве Европы.

Чемпионат Европы завершится 26 февраля.