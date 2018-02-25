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Баскетболисты сборной России победили боснийцев в матче отборочного турнира Кубка мира

Спорт
25 февраля, 19:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, февраля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 70:53

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ТАСС, 25 февраля. Сборная России обыграла команду Боснии и Герцеговины со счетом 70:53 в матче отборочного турнира Кубка мира 2019 года по баскетболу. Встреча прошла в Перми.

Самым результативным игроком встречи стал форвард боснийской команды Джанан Муса, набравший 26 очков. У российской сборной большего всего очков на счету защитника Виталия Фридзона (16).

По итогам четырех туров российские баскетболисты, в активе которых две победы и два поражения, переместились на второе место в турнирной таблице, набрав шесть очков. Лидируют французы (8), на третьем месте по дополнительным показателям - боснийцы (6), на четвертом - сборная Бельгии (4).

В следующем матче российская команда 29 июня в гостях сыграет со сборной Бельгии, боснийцы в тот же день встретятся с французами.

В первой части отборочного турнира в Европе 32 сборные разбиты на восемь групп, в которых команды сыграют друг с другом по два матча. По три лучшие команды (всего 24) из каждой группы выйдут в следующую стадию отбора.

Финальная стадия Кубка мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. В турнире примут участие 32 команды.

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