Клуб НХЛ "Монреаль" выменял у "Торонто" российского защитника Валиева

ТАСС, 25 февраля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" приобрел у "Торонто" российского защитника Рината Валиева. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В результате обмена "Монреаль" получил Валиева, канадского нападающего Керби Райшела, а также выбор во втором раунде на драфте новичков лиги 2018 года. В "Торонто" перешли чешский нападающий Томаш Плеканец и канадский форвард Кайл Баун.

Валиев, которому в мае исполнится 23 года, был выбран "Торонто" в третьем раунде на драфте новичков в 2014 году. В нынешнем сезоне россиянин провел 29 матчей в Американской хоккейной лиге в составе "Торонто Марлис", в которых набрал 15 очков (5 шайб + 10 передач).

В сезоне-2015/16 Валиев провел 10 игр в регулярном чемпионате НХЛ за "Торонто", не сумев отметиться очками за результативность, в активе россиянина лишь семь бросков, девять силовых приемов и четыре заблокированных броска.

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ "Монреаль" идет на 14-м месте в Восточной конференции, набрав 55 очков в 61 матче.