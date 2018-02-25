Соперник "Зенита" по Лиге Европы "Лейпциг" уступил "Кельну" в матче чемпионата Германии

ТАСС, 25 февраля. Футбольный клуб "Лейпциг" проиграл "Кельну" со счетом 1:2 в домашнем матче 24-го тура чемпионата Германии.

В составе победителей голы забили Венсан Козьелло (70-я минута) и Леонардо Биттенкурт (77). У "Лейпцига" отличился французский нападающий Жан-Кевин Огюстен (5).

"Кельн" набрал 17 очков и занимает последнее место в турнирной таблице. "Лейпциг" с 38 очками идет шестым.

В следующем туре 3 марта "Лейпциг", который является соперником питерского "Зенита" в раунде 1/8 финала Лиги Европы, на своем поле сыграет с "Боруссией" из Дортмунда. "Кельн" 4 марта примет "Штутгарт".

Первую игру 1/8 финала Лиги Европы "Зенит" и "Лейпциг" проведут 8 марта, встреча состоится в Германии.